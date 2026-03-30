Статус роботов-доставщиков как участников дорожного движения должен быть урегулирован.

Хотя о повсеместном использовании роботов-доставщиков в России говорить пока крайне преждевременно, но процесс «роботизации» данной сферы идёт ускоренными темпами, и недалёк момент, когда автономных трудяг нужно будет классифицировать, как полноценных участников дорожного движения — со всеми из этого вытекающими решениями и последствиями. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил действовать на опережение и начать работу в этом направлении уже сейчас.

Как отметил Нилов, в своё время крайне запоздалые юридические решения по средствам индивидуальной мобильности привели к повышению напряжённости в обществе, и повторение такой ситуации с роботами-доставщиками недопустимо.

Учитывая, что количество роботов-доставщиков будет увеличиваться, Нилов предложил профильным ведомствам и комитетам разработать изменения в правила дорожного движения, где был бы закреплён их (роботов) статус. Это необходимо для того, чтобы в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автоматизированного доставщика были ответственные лица или организации, с которых взималась бы компенсация за порчу чужого имущества или нанесение вреда здоровью.

По плану, «Яндекс», являющийся главным производителем и оператором роботов-доставщиков в России, намерен увеличить штат механических трудяг до 30 тысяч штук уже в 2028 году. Для сравнения, в конце 2025 года количество роботов-доставщиков в России составляло всего 500 единиц, а в этом году их должно стать в 10 раз больше — 5 тысяч единиц.