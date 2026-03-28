События в мире Михаил Андреев
На космодроме «Восточный» в этом году построят стартовый стол для запуска лёгких ракет-носителей
Общее количество стартовых столов увеличится до трёх.

В некой до сих пор не определённой перспективе «Восточный» станет главным российским гражданским космодромом. Пока что речи об этом даже близко не идёт, но процесс движется. В частности, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил о том, что в этом году на «Восточном» будет достроен стартовый стол для ракет лёгкого класса.

Источник изображения: «Роскосмос».

Таким образом, общее количество стартовых столов на космодроме достигнет трёх. Сейчас с «Восточного» время от времени запускают ракеты-носители «Ангара-А5» и «Союз-2».

Напомним, что указ о строительстве космодрома «Восточный» был подписан ещё в 2007 году. Непосредственно строительные работы начались пятью годами позже, а первая очередь космодрома была готова в 2016 году. Тогда же с нового космодрома был произведён первый запуск ракеты-носителя.

