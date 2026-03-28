События в мире Михаил Андреев
В Правительстве не поддержали повышение лимита выплат по европротоколу в случае ДТП
Запчасти стремительно дорожают, и это нужно отразить в повышении лимита.

В случае относительно лёгких аварий, которые, впрочем, не ограничиваются условной простой «притиркой» бамперов двух автомобилей, водители могут использовать европротокол и оформить дорожно-транспортное происшествие самостоятельно — без вызова инспекторов ДПС. И если раньше установленного законом лимита выплаты по европротоколу хватало, то последнее время стоимость запчастей и отдельных узлов автомобиля растёт опережающими темпами.

Источник изображения: ChatGPT.

В связи с этим в конце прошлого года депутаты Госдумы предложили увеличить лимит выплат по европротоколу до 300 тысяч рублей. Правительство, впрочем, законопроект отклонило, сославшись на отсутствие «достаточной правоприменительной практики для оценки эффекта нормы, предлагаемой в корректировке».

С одной стороны, формулировка звучит странно, а с другой, напомним, что лимит по европротоколу уже был поднят в прошлом году — со 100 до 200 тысяч рублей, и вполне вероятно, что эффект от поднятия лимита в два раза пока не был в должной мере оценён профильными комиссиями со стороны законодателей.

Следует также понимать, что при совсем незначительных авариях, а такие чаще всего происходят во дворах и на парковках, гораздо выгоднее просто договориться о возмещении ущерба за свой счёт, без использования страховки — так вы хотя бы не потеряете понижающий коэффициент бонус-малус ОСАГО.

#россия #экономика #автомобили #транспорт
Популярные статьи

Топ-7 редких игр для прошитой PlayStation 4 в 2026 году, в которые стоит поиграть
5
Топ-5 причин купить Xbox Series S в 2026 году, если нет лишних денег
5
Antarctic Wallet против Garda Wallet и других — какой кошелёк для оплаты криптой в магазинах выбрать
2
Как бандлы PlayStation 4 сделали консоль Sony популярной и заслужили народную любовь
1

Сейчас обсуждают

Данил Тамонин
18:35
Тут вопрос, кто проектировал такую систему охлаждения, где стоковом состоянии память карты нагревалась до 104 градусов.
Оверлокер установил серверное охлаждение на RTX 3080 и снизил температуру памяти на 54°C
E. S.
18:08
Показали мультик. Не рассказали (типа утаили) о жестком потоке нейтронов и гамма, которые полетят во всех направлениях )))) Британские ученые ))))
Британский стартап Pulsar Fusion испытал термоядерный ракетный двигатель
Alex Porotikov
17:08
В Америке это возможно!
Фермерская семья из США отклонила предложение в $26 миллионов за 242 гектара своей земли под ЦОД
NuclearMissionJam
16:48
А вы пробовали в них играть?
Топ-7 редких игр для прошитой PlayStation 4 в 2026 году, в которые стоит поиграть
TM1
16:48
Заработало! Спасибо за статью. Без нее карта так бы и лежала в коробке.
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
Imun
16:40
Да когда уже секс выложешь как ты язычком у Sony игровая станция 4 .....юсб порт лижешь🤣 Я жду развязки! 🤪
Как бандлы PlayStation 4 сделали консоль Sony популярной и заслужили народную любовь
Китя.
16:40
DOOMTheDarkAges говорят игра года. а мне не зашла.
Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
Bernigan
15:58
Crimson Desert вот недавно вышла, супер новинка, как раз под 5080, все хвалят, говорят графон офигенный, трассировка пути и всё такое
Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
Василий Еремеев
15:31
> владеют 485 гектарами сельхозугодий Ну так они и так уже богачи. Это обычного человека такая сумма впечатлит.
Фермерская семья из США отклонила предложение в $26 миллионов за 242 гектара своей земли под ЦОД
Waramagedon
15:28
усиленной резиной, электричка в среднем на тонну тяжелее. и то там по пальцам пересчитать, кто делает резину для электричек.
Крупный мировой производитель карбоновых колёс обанкротился на фоне падения спроса на электрокары
