Запчасти стремительно дорожают, и это нужно отразить в повышении лимита.

В случае относительно лёгких аварий, которые, впрочем, не ограничиваются условной простой «притиркой» бамперов двух автомобилей, водители могут использовать европротокол и оформить дорожно-транспортное происшествие самостоятельно — без вызова инспекторов ДПС. И если раньше установленного законом лимита выплаты по европротоколу хватало, то последнее время стоимость запчастей и отдельных узлов автомобиля растёт опережающими темпами.

В связи с этим в конце прошлого года депутаты Госдумы предложили увеличить лимит выплат по европротоколу до 300 тысяч рублей. Правительство, впрочем, законопроект отклонило, сославшись на отсутствие «достаточной правоприменительной практики для оценки эффекта нормы, предлагаемой в корректировке».

С одной стороны, формулировка звучит странно, а с другой, напомним, что лимит по европротоколу уже был поднят в прошлом году — со 100 до 200 тысяч рублей, и вполне вероятно, что эффект от поднятия лимита в два раза пока не был в должной мере оценён профильными комиссиями со стороны законодателей.

Следует также понимать, что при совсем незначительных авариях, а такие чаще всего происходят во дворах и на парковках, гораздо выгоднее просто договориться о возмещении ущерба за свой счёт, без использования страховки — так вы хотя бы не потеряете понижающий коэффициент бонус-малус ОСАГО.