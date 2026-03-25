Любая серьёзная промышленность неизбежно «встаёт» в отсутствие энергии.

Если вы хотя бы краем глаза читаете новости и не устали от бесконечного нагнетаемого ими негатива, то знаете, что на Кубе ввиду действий её большого северного соседа начался энергетический кризис. На острове проблемы с топливом и, как следствие, с промышленностью и в целом с экономикой.

Последствия кризиса ощутил и Ульяновский автозавод (УАЗ), наладивший весной прошлого года на Кубе крупноузловую сборку «Патриотов» и «Пикапов». Как сообщила пресс-служба УАЗа в комментарии изданию «Известия», предприятие вынуждено приостановить производство автомобилей на кубинской площадке на фоне строгих ограничений электроснабжения.

Следует отметить, что производственные мощности УАЗа на Кубе и так были незначительными: всего около 500 автомобилей в первый год и 1 500 в год в условиях полной загрузки. Судя по всему, предприятие уходит в вынужденный отпуск на весьма продолжительный период.

Что до местного населения, то с последствиями энергокризиса все справляются в меру своих возможностей. Кто-то пересаживается на велосипеды, а кто-то переоборудует старые автомобили под работу на угле, доступность которого на Острове Свободы в текущих условиях не в пример выше, чем стандартного жидкого или газообразного топлива.