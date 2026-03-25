События в мире Михаил Андреев
УАЗ приостановил сборку автомобилей на Кубе из-за энергетического кризиса в республике
Любая серьёзная промышленность неизбежно «встаёт» в отсутствие энергии.

Если вы хотя бы краем глаза читаете новости и не устали от бесконечного нагнетаемого ими негатива, то знаете, что на Кубе ввиду действий её большого северного соседа начался энергетический кризис. На острове проблемы с топливом и, как следствие, с промышленностью и в целом с экономикой.

Источник изображения: ChatGPT.

Последствия кризиса ощутил и Ульяновский автозавод (УАЗ), наладивший весной прошлого года на Кубе крупноузловую сборку «Патриотов» и «Пикапов». Как сообщила пресс-служба УАЗа в комментарии изданию «Известия», предприятие вынуждено приостановить производство автомобилей на кубинской площадке на фоне строгих ограничений электроснабжения.

Следует отметить, что производственные мощности УАЗа на Кубе и так были незначительными: всего около 500 автомобилей в первый год и 1 500 в год в условиях полной загрузки. Судя по всему, предприятие уходит в вынужденный отпуск на весьма продолжительный период.

Что до местного населения, то с последствиями энергокризиса все справляются в меру своих возможностей. Кто-то пересаживается на велосипеды, а кто-то переоборудует старые автомобили под работу на угле, доступность которого на Острове Свободы в текущих условиях не в пример выше, чем стандартного жидкого или газообразного топлива.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #уаз #куба
Популярные статьи

12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows
25
Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5
2

Сейчас обсуждают

Евгений Васютин
16:02
Дай угадаю - вы диванный эксперт, который никогда не запускал эмуль?
Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
Evgeniy Dyachkov
15:57
Гениально шеф! И пилоты, не чтобы уйти на запасной аэродром или хотя бы на второй круг будут рисковать с ненулевыми шансами, если и не разбиться, то жёстко грохнутся или выкатится с полосы...
Китай показал роботизированные «волчьи стаи» для ведения боевых действий в городских условиях
Waramagedon
15:53
не убьёт, рубильник электричества в руках человека.
Гонка за производством памяти для ИИ уперлась в нехватку трансформаторов и рост цен на 30%
Waramagedon
15:50
лучше высер чем наблюдать гомосеков.
Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить квотирование иностранных фильмов в российском прокате
Кантемир Агузаров
15:48
Маловато будет
Фермерская семья из США отклонила предложение в $26 миллионов за 242 гектара своей земли под ЦОД
El Grechko
15:46
Васюта, ну блин, 8 лет магазину. Если данные ниже верны, у Свини 2.4% рынка. И это на постоянной системе жизнеобеспечения. 3% - это меньше доли вечно "не таких" покупателей, которые упорно борятся с м...
Epic Games против всех — как создаётся новая игровая империя
Aleks Aleks
15:37
Задрали уже этими новостями с удачными покупками.
Удачливый покупатель приобрёл 27-дюймовый 4K IPS-монитор всего за $20 в комиссионном магазине
Алексей Кузнецов
15:27
Поменять бы Гейтсу местами хер и нос. Для обновления интерфейса.
Windows 11 может получить компактную панель задач
Ник Картман
15:17
Теперь это выглядит как pubg😂
Двигатели нового кроссовера Lada Azimut подтвердили соответствие экологическому стандарту «Евро-6»
swr5
15:15
Следующая новость будет про то, что он продал этот монитор за 200$.
Удачливый покупатель приобрёл 27-дюймовый 4K IPS-монитор всего за $20 в комиссионном магазине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter