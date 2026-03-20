События последних месяцев, связанные с ситуацией вокруг Венесуэлы, самым неприятным образом повлияли на экономическую ситуацию на Кубе. Остров Свободы критически зависел от поставок венесуэльской нефти, и после того, как Боливарианская республика в результате воздействия США на её политическое руководство перекрыла эти поставки, на Кубе начался топливный кризис и отключения электроснабжения.

Источник изображения: Reuters.

Впрочем, периоды испытаний часто дают дорогу изобретателям и просто людям с золотыми руками. Как сообщает агентство Reuters, кубинец Хуан Карлос Пино внёс изменения в конструкцию своего старенького автомобиля Fiat 126p, переделав его под работу на древесном угле.

Запас хода такого автомобиля, во всех смыслах являющегося приветом из прошлого, при полной загрузке 60-литрового бака, составляет порядка 85 километров. Максимальная скорость при этом составляет внушительные 70 км/ч. Что, если задуматься, достаточно быстро, учитывая неэффективность конструкции и низкую энергетическую плотность угля.

Как сообщает агентство Reuters, к Пино с просьбами о содействии обращаются соседи и даже жители соседних населённых пунктов, желающие восстановить возможность передвижения на своих транспортных средствах или планирующие в периоды отключений электроснабжения запитать таким образом свои резервные генераторы.