Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кубинец перевёл свой автомобиль на уголь на фоне топливного кризиса в стране
Запас хода невелик, но скорость машина с такой модификацией развивает вполне приличную.

События последних месяцев, связанные с ситуацией вокруг Венесуэлы, самым неприятным образом повлияли на экономическую ситуацию на Кубе. Остров Свободы критически зависел от поставок венесуэльской нефти, и после того, как Боливарианская республика в результате воздействия США на её политическое руководство перекрыла эти поставки, на Кубе начался топливный кризис и отключения электроснабжения.

Источник изображения: Reuters.

Впрочем, периоды испытаний часто дают дорогу изобретателям и просто людям с золотыми руками. Как сообщает агентство Reuters, кубинец Хуан Карлос Пино внёс изменения в конструкцию своего старенького автомобиля Fiat 126p, переделав его под работу на древесном угле.

Запас хода такого автомобиля, во всех смыслах являющегося приветом из прошлого, при полной загрузке 60-литрового бака, составляет порядка 85 километров. Максимальная скорость при этом составляет внушительные 70 км/ч. Что, если задуматься, достаточно быстро, учитывая неэффективность конструкции и низкую энергетическую плотность угля.

Как сообщает агентство Reuters, к Пино с просьбами о содействии обращаются соседи и даже жители соседних населённых пунктов, желающие восстановить возможность передвижения на своих транспортных средствах или планирующие в периоды отключений электроснабжения запитать таким образом свои резервные генераторы.

#техника #автомобили #наука #энергетика #куба
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter