Такое топливо имеет аббревиатуру РЕМИКС. Его испытания проводились на Балаковской АЭС.

Пока что замкнутый ядерный топливный цикл звучит больше как чуть ли не нарушающая закон сохранения энергии фантастика, но работы в этом направлении активно ведутся. Так, сегодня госкорпорация «Росатом» отчиталась о завершении опытной эксплуатации на первом энергоблоке Балаковской АЭС в Саратовской области перспективного РЕМИКС-топлива.

Источник изображения: «Росатом».

Как отметили в пресс-службе «Росатома», данное состоящее из смеси регенерированного урана и плутония топливо, полученное из отработавшего топлива реакторов типа ВВЭР, было загружено в реактор ВВЭР-1000 первого энергоблока Балаковской АЭС в конце 2021 года. Три топливные сборки отработали две топливные кампании по полтора года, а на днях извлекли сборки, отработавшие три топливные кампании.

Сейчас топливные сборки с РЕМИКС-топливом находятся в бассейне выдержки, где они остывают в рамках затухающей ядерной реакции. Далее это ядерное топливо отправят в Димитровград, где его ждут послереакторные исследования.

Важной особенностью РЕМИКС-топлива является то, что оно может использоваться в стандартных тепловых («медленных») ядерных реакторах типа ВВЭР. Таких реакторов в мире на несколько порядков больше, чем «быстрых», а плутония, который может быть использован для производства энергии, за десятилетия атомной энергетики накоплено колоссальное количество.

Отметим, что без развития «быстрых» реакторов о замыкании ядерного топливного цикла никакой речи быть не может. В России сейчас действуют только два энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах — БН-600 и БН-800 на Белоярской АЭС. Предполагается также строительство на данной станции реактора БН-1200. Кроме того, в Северске идёт строительство опытного реактора БРЕСТ-ОД-300, который станет основой для последующих «быстрых» реакторов со свинцовым теплоносителем БР-1200. Как вы понимаете, речь в полноценном промышленном замыкании ядерного топливного цикла идёт о достаточно отдалённом будущем, уходящем вперёд как минимум на пару-тройку десятилетий.