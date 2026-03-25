События в мире Михаил Андреев
«Росатом» завершил опытную эксплуатацию перспективного уран-плутониевого ядерного топлива
Такое топливо имеет аббревиатуру РЕМИКС. Его испытания проводились на Балаковской АЭС.

Пока что замкнутый ядерный топливный цикл звучит больше как чуть ли не нарушающая закон сохранения энергии фантастика, но работы в этом направлении активно ведутся. Так, сегодня госкорпорация «Росатом» отчиталась о завершении опытной эксплуатации на первом энергоблоке Балаковской АЭС в Саратовской области перспективного РЕМИКС-топлива.

Источник изображения: «Росатом».

Как отметили в пресс-службе «Росатома», данное состоящее из смеси регенерированного урана и плутония топливо, полученное из отработавшего топлива реакторов типа ВВЭР, было загружено в реактор ВВЭР-1000 первого энергоблока Балаковской АЭС в конце 2021 года. Три топливные сборки отработали две топливные кампании по полтора года, а на днях извлекли сборки, отработавшие три топливные кампании.

Сейчас топливные сборки с РЕМИКС-топливом находятся в бассейне выдержки, где они остывают в рамках затухающей ядерной реакции. Далее это ядерное топливо отправят в Димитровград, где его ждут послереакторные исследования.

Важной особенностью РЕМИКС-топлива является то, что оно может использоваться в стандартных тепловых («медленных») ядерных реакторах типа ВВЭР. Таких реакторов в мире на несколько порядков больше, чем «быстрых», а плутония, который может быть использован для производства энергии, за десятилетия атомной энергетики накоплено колоссальное количество.

Отметим, что без развития «быстрых» реакторов о замыкании ядерного топливного цикла никакой речи быть не может. В России сейчас действуют только два энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах — БН-600 и БН-800 на Белоярской АЭС. Предполагается также строительство на данной станции реактора БН-1200. Кроме того, в Северске идёт строительство опытного реактора БРЕСТ-ОД-300, который станет основой для последующих «быстрых» реакторов со свинцовым теплоносителем БР-1200. Как вы понимаете, речь в полноценном промышленном замыкании ядерного топливного цикла идёт о достаточно отдалённом будущем, уходящем вперёд как минимум на пару-тройку десятилетий.

#россия #технологии #экономика #техника #наука #энергетика #атомная энергетика #«росатом»
Популярные статьи

12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows
25
Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5
2

Сейчас обсуждают

Евгений Васютин
16:02
Дай угадаю - вы диванный эксперт, который никогда не запускал эмуль?
Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
Evgeniy Dyachkov
15:57
Гениально шеф! И пилоты, не чтобы уйти на запасной аэродром или хотя бы на второй круг будут рисковать с ненулевыми шансами, если и не разбиться, то жёстко грохнутся или выкатится с полосы...
Китай показал роботизированные «волчьи стаи» для ведения боевых действий в городских условиях
Waramagedon
15:53
не убьёт, рубильник электричества в руках человека.
Гонка за производством памяти для ИИ уперлась в нехватку трансформаторов и рост цен на 30%
Waramagedon
15:50
лучше высер чем наблюдать гомосеков.
Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить квотирование иностранных фильмов в российском прокате
Кантемир Агузаров
15:48
Маловато будет
Фермерская семья из США отклонила предложение в $26 миллионов за 242 гектара своей земли под ЦОД
El Grechko
15:46
Васюта, ну блин, 8 лет магазину. Если данные ниже верны, у Свини 2.4% рынка. И это на постоянной системе жизнеобеспечения. 3% - это меньше доли вечно "не таких" покупателей, которые упорно борятся с м...
Epic Games против всех — как создаётся новая игровая империя
Aleks Aleks
15:37
Задрали уже этими новостями с удачными покупками.
Удачливый покупатель приобрёл 27-дюймовый 4K IPS-монитор всего за $20 в комиссионном магазине
Алексей Кузнецов
15:27
Поменять бы Гейтсу местами хер и нос. Для обновления интерфейса.
Windows 11 может получить компактную панель задач
Ник Картман
15:17
Теперь это выглядит как pubg😂
Двигатели нового кроссовера Lada Azimut подтвердили соответствие экологическому стандарту «Евро-6»
swr5
15:15
Следующая новость будет про то, что он продал этот монитор за 200$.
Удачливый покупатель приобрёл 27-дюймовый 4K IPS-монитор всего за $20 в комиссионном магазине
