Окончательное решение будет принимать политическое руководство республики.

Потребность в энергии в мире растёт, а обеспечить её производство не так просто, как того хотелось бы. Тепловые электростанции зависимы от стабильных поставок топлива, гидроэлектростанции — от рек, а на солнечные и ветровые перестроить экономику пока невозможно без риска блэкаутов. Остаётся только атомная энергетика, привлекательность которой постоянно увеличивается.

Размышляют о строительстве АЭС и в странах Центральной Азии. В частности, как сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, российская сторона ведёт переговоры с Минэнерго Кыргызстана о строительстве АЭС, а сам «Росатом» готов построить в республике атомные станции как малой, так и средней мощности.

Как отметил Лихачёв, переговоры идут весьма степенно: в таких делах спешка неприемлема. А чтобы «не терять время зря», в Кыргызстан в Иссык-Кульскую область «Росатомом» уже доставлена значительная часть оборудования для реализации другого проекта — строительства 100-мегаваттного ветропарка.

Отметим, что атомные электростанции по принципу своей работы плохо терпят постоянное снижение и повышение мощности, поэтому являются источниками базовой, а не маневровой электрогенерации. Таким образом, строить их нужно там, где имеется постоянное круглосуточное потребление энергии: в регионах с высокой долей промышленного производства.