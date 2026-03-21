Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Импорт китайских автомобилей в Евросоюз впервые превысил экспорт европейских в Китай
Вполне естественное развитие событий, учитывая текущую ситуацию.

По производству автомобилей Китай обогнал Евросоюз ещё примерно в начале 2010-х. Дальше разрыв только увеличивался, причём не только за счёт роста производства в Китае, но и за счёт сокращения производства в самой Европе. Безусловно, сами европейские автобренды никуда пока не деваются, поскольку их производство рассредоточено по многим государствам мира, включая тот же самый Китай, но тренд очевиден, и он должен был рано или поздно привести к определённым результатам.

Источник изображения: ChatGPT.

И вот, как сообщает агентство DPA со ссылкой на данные консалтинговой компании EY, за прошлый год экспорт автомобилей и автозапчастей из Евросоюза в Китай сократился на 34% по сравнению с показателями 2024 года и составил 16 миллиардов евро. По статистике, с 2022 года экспорт продукции европейского автомобилестроения в Китай уменьшился вдвое.

При этом обратная тенденция только набирает обороты: импорт автомобилей из Китая в Евросоюз за аналогичный период вырос на 8% и достиг 22 миллиардов евро.

Из общей статистики пока выбивается разве что Германия, где экспорт авто в Китай ещё превышает импорт из Китая. Но эксперты сходятся во мнении, что и в этом случае ключевыми словами являются «пока» и «ещё»: слишком уж говорящая статистика — в 2022 году Германия поставила в Китай автомобильной техники на 30 миллиардов евро, а в 2025-м — на 13,6 миллиарда евро. Обвал за три года превысил двукратный.

Удивляться этому не приходится. Во-первых, европейские автомобильные концерны представлены в Китае и имеют там полноценные производства, поэтому фактически в Европу поступает немалая часть европейских автомобилей, собранных в Поднебесной. Во-вторых, непосредственно китайские автобренды также увеличивают своё присутствие в Старом Свете, предлагая большую функциональность за меньшие деньги. В-третьих, производство автомобилей в Европе в условиях принимаемых руководством ЕС решений относительно своей энергетической состоятельности становится неподъёмно дорогим, и если ситуация не исправится, а предпосылок к этому нет даже на горизонте, то «эвакуация» европейских автомобилестроителей в регионы с более доступной энергией продолжится.

#китай #экономика #автомобили #германия #евросоюз #промышленность #транспорт
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter