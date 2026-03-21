Вполне естественное развитие событий, учитывая текущую ситуацию.

По производству автомобилей Китай обогнал Евросоюз ещё примерно в начале 2010-х. Дальше разрыв только увеличивался, причём не только за счёт роста производства в Китае, но и за счёт сокращения производства в самой Европе. Безусловно, сами европейские автобренды никуда пока не деваются, поскольку их производство рассредоточено по многим государствам мира, включая тот же самый Китай, но тренд очевиден, и он должен был рано или поздно привести к определённым результатам.

И вот, как сообщает агентство DPA со ссылкой на данные консалтинговой компании EY, за прошлый год экспорт автомобилей и автозапчастей из Евросоюза в Китай сократился на 34% по сравнению с показателями 2024 года и составил 16 миллиардов евро. По статистике, с 2022 года экспорт продукции европейского автомобилестроения в Китай уменьшился вдвое.

При этом обратная тенденция только набирает обороты: импорт автомобилей из Китая в Евросоюз за аналогичный период вырос на 8% и достиг 22 миллиардов евро.

Из общей статистики пока выбивается разве что Германия, где экспорт авто в Китай ещё превышает импорт из Китая. Но эксперты сходятся во мнении, что и в этом случае ключевыми словами являются «пока» и «ещё»: слишком уж говорящая статистика — в 2022 году Германия поставила в Китай автомобильной техники на 30 миллиардов евро, а в 2025-м — на 13,6 миллиарда евро. Обвал за три года превысил двукратный.

Удивляться этому не приходится. Во-первых, европейские автомобильные концерны представлены в Китае и имеют там полноценные производства, поэтому фактически в Европу поступает немалая часть европейских автомобилей, собранных в Поднебесной. Во-вторых, непосредственно китайские автобренды также увеличивают своё присутствие в Старом Свете, предлагая большую функциональность за меньшие деньги. В-третьих, производство автомобилей в Европе в условиях принимаемых руководством ЕС решений относительно своей энергетической состоятельности становится неподъёмно дорогим, и если ситуация не исправится, а предпосылок к этому нет даже на горизонте, то «эвакуация» европейских автомобилестроителей в регионы с более доступной энергией продолжится.