События в мире Михаил Андреев
В России принят более строгий ГОСТ на асфальт для дорог
Обновление стандарта произошло впервые за 23 года.

Любая зима и её переход обратно в весну и лето — это всегда суровое испытание для асфальтового покрытия. Нередко наступление весны можно встретить словами «Снег таял, но асфальт таял быстрее», и вот, в Росстандарте решили ввести более строгие требования на асфальтную смесь для автомобильных дорог. По крайней мере, об обновлении соответствующего ГОСТа сообщило агентство «РИА Новости».

Источник изображения: ChatGPT.

Как уточняет агентство со ссылкой на комментарий Росстандарта, прежний ГОСТ на асфальт действовал с 2003 года. За это время были разработаны более устойчивые к условиям внешней среды и механическому воздействию асфальтобетонные смеси и накоплен большой опыт использования полимерно-битумных вяжущих материалов.

В частности, новый ГОСТ ужесточает требования к температуре размягчения асфальта: теперь это должно происходить при температуре не ниже 45—62 градусов. Также динамическая вязкость используемых при производстве асфальта вяжущих материалов должна быть не выше 3 паскалей в секунду при температуре 135 градусов, а эластичность материала должна составлять не меньше 80—85% при температуре 25 градусов.

Как добавили в Росстандарте, введение новых требований к асфальту позволит увеличить долговечность дорожного полотна, повысить его стойкость к образованию колеи и трещин, с которых обычно и начинается разрушение дороги. Всё это в совокупности должно увеличить межремонтные интервалы и сократить расходы на содержание дорог.

#россия #экономика #строительство #дороги
