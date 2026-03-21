Обновление стандарта произошло впервые за 23 года.

Любая зима и её переход обратно в весну и лето — это всегда суровое испытание для асфальтового покрытия. Нередко наступление весны можно встретить словами «Снег таял, но асфальт таял быстрее», и вот, в Росстандарте решили ввести более строгие требования на асфальтную смесь для автомобильных дорог. По крайней мере, об обновлении соответствующего ГОСТа сообщило агентство «РИА Новости».

Как уточняет агентство со ссылкой на комментарий Росстандарта, прежний ГОСТ на асфальт действовал с 2003 года. За это время были разработаны более устойчивые к условиям внешней среды и механическому воздействию асфальтобетонные смеси и накоплен большой опыт использования полимерно-битумных вяжущих материалов.

В частности, новый ГОСТ ужесточает требования к температуре размягчения асфальта: теперь это должно происходить при температуре не ниже 45—62 градусов. Также динамическая вязкость используемых при производстве асфальта вяжущих материалов должна быть не выше 3 паскалей в секунду при температуре 135 градусов, а эластичность материала должна составлять не меньше 80—85% при температуре 25 градусов.

Как добавили в Росстандарте, введение новых требований к асфальту позволит увеличить долговечность дорожного полотна, повысить его стойкость к образованию колеи и трещин, с которых обычно и начинается разрушение дороги. Всё это в совокупности должно увеличить межремонтные интервалы и сократить расходы на содержание дорог.