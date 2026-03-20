События в мире Михаил Андреев
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 15% годовых
Решение вступит в силу со следующего понедельника.

Ещё в прошлом году, когда ЦБ РФ после рекордного взвинчивания ключевой ставки начал её потихоньку снижать, в руководстве регулятора отметили, что процесс возвращения к привычным показателям ставки будет идти очень плавно. Собственно, так оно и происходит: примерно раз в месяц на очередном собрании совета директоров Центробанк объявляет о снижении ключевой ставки ещё на 50 базисных пунктов. В данном случае — с 15,5% до 15% годовых.

Источник изображения: ChatGPT.

Решение вступит в силу со следующего понедельника, 23 марта. Отметим, что снижение ключевой ставки ведёт за собой снижение процентов по кредитам (не льготным), тем самым улучшая экономические показатели государства, но и в то же время снижает проценты по банковским вкладам и проценты по государственным облигациям. Так что при низких значениях ключевой ставки население как бы провоцируется на расходование средств вместо их сбережения и инвестирования.

А чтобы это расходование не носило волнообразный характер, ставку «приотпускают» потихонечку, иначе все те средства, что накоплены гражданами за период высоких потребительских кредитов, резко хлынут в экономику. Приведя в условиях несоответствия предложения спросу лишь к резкой инфляции, чего ЦБ РФ старательно пытается избежать.

#россия #финансы #экономика
Популярные статьи

SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
17
DLSS 5.0 и экономика деградации — как NVIDIA меняет рынок видеоигр
7
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen 100W GaN 6-Ports Desktop Charger (X765)
+
ИИ вместо творчества — почему DLSS 5.0 стал символом кризиса в игровой индустрии
+
Обзор бюджетных «умных» часов Haylou Solar Lite 2
+

Сейчас обсуждают

Алексей Кузнецов
16:42
Но скидка будет от наценки.
Госдума отклонила законопроект о скидке на транспортный налог за езду без нарушений ПДД
wooopggabg
16:34
По идее стоило бы добавить серьезные повторяющиеся нарушения в коэффициент бонус-малус осаго
Госдума отклонила законопроект о скидке на транспортный налог за езду без нарушений ПДД
Алисия Степс
16:28
Низя! Низя ни в коем случае, иначе доходы в карман чинуш упадут, а это бьет по удовольствию
Госдума отклонила законопроект о скидке на транспортный налог за езду без нарушений ПДД
Dimon1996
16:28
Мало того, что скупой народец старается не нарушать ПДД - а это прямой убыток государству за недополученные штрафы, так ему еще и скидку на транспортный налог за это дать? Щазз, ага :) Примерно такие,...
Госдума отклонила законопроект о скидке на транспортный налог за езду без нарушений ПДД
Владимир Филиппов
16:05
Похоже на советы "как дольше пользоваться пластиковым пакетом" для самых экономных... Если Самсунг такой живучий - почему не качать на него вместо фантазий о передачи в наследство внукам?
SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
Auroson1c
14:09
Джили Волжаро
Кроссовер K50 возрождённого бренда Volga представлен официально
3JIbIDEHb
13:40
А вообще Габен зря туда полез. Работает - не трогай. Не в жизь не поверю, что игроки массово просили и требовали именно такого изменения геймплея. Лавры радуги не дают спокойно спать?
Крупное обновление игрового процесса CS2 может изменить механику стрельбы в игре
3JIbIDEHb
13:38
Надеюсь не доконца использованный магазин с оставшимися 25 патронами убираются в подсумок разгрузки, а не безальтернативно выбрасывается? Ну в самом деле, даже в реальной дизни, где реализьмъ просто з...
Крупное обновление игрового процесса CS2 может изменить механику стрельбы в игре
3JIbIDEHb
13:30
Какая нахрен отдельная производственная линия? о_0 Вы что несете? При активации телефон получает информацию о местоположении и автоматически срабатывает скрипт устпновки ПО из магазина приложений. Всё...
Ubisoft сократила студию Red Storm Entertainment и закрыла игровой проект Tom Clancy's
Alex_023
09:52
Считать цены по принципу "Он обошёлся мне с учётом бонусов..." вообще не корректно. Бонусов может быть у человека сколько угодно много от покупки иных товаров. И к сборке конкретного изделия эти иные ...
SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
