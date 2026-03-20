Решение вступит в силу со следующего понедельника.

Ещё в прошлом году, когда ЦБ РФ после рекордного взвинчивания ключевой ставки начал её потихоньку снижать, в руководстве регулятора отметили, что процесс возвращения к привычным показателям ставки будет идти очень плавно. Собственно, так оно и происходит: примерно раз в месяц на очередном собрании совета директоров Центробанк объявляет о снижении ключевой ставки ещё на 50 базисных пунктов. В данном случае — с 15,5% до 15% годовых.

Решение вступит в силу со следующего понедельника, 23 марта. Отметим, что снижение ключевой ставки ведёт за собой снижение процентов по кредитам (не льготным), тем самым улучшая экономические показатели государства, но и в то же время снижает проценты по банковским вкладам и проценты по государственным облигациям. Так что при низких значениях ключевой ставки население как бы провоцируется на расходование средств вместо их сбережения и инвестирования.

А чтобы это расходование не носило волнообразный характер, ставку «приотпускают» потихонечку, иначе все те средства, что накоплены гражданами за период высоких потребительских кредитов, резко хлынут в экономику. Приведя в условиях несоответствия предложения спросу лишь к резкой инфляции, чего ЦБ РФ старательно пытается избежать.