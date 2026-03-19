По совокупному количеству «китайцы» в России уже обогнали «французов», а скоро обгонят и «американцев».

Как вы прекрасно знаете, официально и по относительно доступным ценам в России на текущем историческом этапе можно приобрести только отечественные, отечественно-китайские и полностью китайские автомобили. Чем дольше эта ситуация будет оставаться актуальной, тем меньше по естественным причинам в стране будет оставаться автомобилей «традиционных» (привычных) брендов и тем больше будет представителей китайского автопрома.

Процесс идёт, причём крайне стремительно. Согласно статистике издания «Автостат», ссылающегося на обновлённый отчёт о парке транспортных средств в России, в стране зарегистрировано 3,15 миллионов автомобилей китайских брендов, что составляет 6,6% от их общего количества.

Для сравнения, за несколько десятилетий в России в общей сложности было зарегистрировано 2,74 миллиона машин французских брендов. Автомобилей американского происхождения в России зарегистрировано 3,23 миллиона штук, немецкого — 4,87 миллиона штук, и очевидно, что если кризис в отношениях с Западом продолжится, а никаких предпосылок к стабилизации не видно даже на горизонте, то «китайцы» на отечественном авторынке обгонят и «американцев», и «немцев».

А вот чтобы потеснить тройку лидеров, потребуется уже, возможно, не одно десятилетие. Так, самыми популярными в России остаются автомобили отечественных производителей, а также машины японских и корейских концернов.

Что до наиболее распространённых на российском рынке марок китайских автомобилей, то это Chery, Haval, Geely, Changan и Lifan. В общей сложности на них приходится свыше 2,1 миллиона, или порядка 70% всех зарегистрированных в РФ машин китайского происхождения.