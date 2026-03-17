Иначе так можно прокатиться по городу и без штанов остаться — в такой ситуации лишних денег на страховку тем более не появится.

В аббревиатуре ОСАГО главная буква — первая «О», потому что расшифровывается как «обязательное». Ездить без страховки на механическом транспортном средстве нельзя, но некоторых граждан этот факт не останавливает, в итоге они катаются на свой страх и риск. Пока не попадут в аварию, в ходе разбирательств в которой и выяснится, что взыскать с них нечего.

Подобная ситуация недопустима, поэтому в России начали активно внедрять систему автоматического выявления автомобилей без страховки. В Москве механизм уже работает в отношении грузовиков и автомобилей такси, но пока что требуется доработка напильником в юридическом отношении.

И вот, Госдума во втором и третьем чтении приняла закон об ограничении количества штрафов за отсутствие ОСАГО, выписываемых автоматическими средствами фотовидеофиксации — в простонародье «камерами». За 24 часа таких автоматических штрафов может быть не больше одного, при этом примечательно, что закон не ограничивает количество штрафов, которые могут быть вынесены инспекторами.

Причина данного ограничения вполне естественна: прокатившись по городу, таких автоматических штрафов можно насобирать не один десяток, что контрпродуктивно в деле материального принуждения водителей к приобретению обязательной страховки.