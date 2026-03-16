В данном контексте «толерантное» — это устойчивое к внештатным ситуациям.

Хотя в современных российских ядерных реакторах практически полностью исключены техногенные аварии с катастрофическими последствиями для окружающей среды, но уровней защиты никогда не бывает много. Чтобы добавить ещё один уровень, госкорпорация «Росатом» около пяти лет назад начала опытно-промышленную эксплуатацию так называемого толерантного ядерного топлива.

В качестве подопытного кролика выступал второй энергоблок Ростовской АЭС. Топливные кассеты прошли 54-месячный цикл эксплуатации — три кампании по полтора года — по итогу которых отработавшее топливо было извлечено из активной зоны реактора.

Как гласит комментарий пресс-службы «Росатома» своей толерантностью данное топливо, в иностранной литературе именуемое аббревиатурой ATF, обязано вовсе не тем, что ему безразлично, какие нейтроны его облучают. Суть в том, что в случае наступления нештатной ситуации такое топливо либо полностью исключает, либо замедляет пароциркониевую реакцию в активной зоне реактора, тем самым предотвращая его бурную разгерметизацию, или, проще говоря, взрыв. То есть, толерантное топливо можно бы было назвать топливом с повышенной устойчивостью к аварийным ситуациям.

Насколько его применение — ведь оно явно дороже стандартного топлива — целесообразно в реалиях современных российских технологий мирного атома, вопрос открытый. Возможно, определённые заказчики в обязательном порядке требуют этого в связи с повышенным скептимизмом в обществе относительно атомной энергетики.