События в мире Михаил Андреев
В России наладили производство современных магниевых сплавов для нужд авиации и энергетики
Это сплав магния со ставшими за последний год на слуху редкоземельными металлами.

Развитие технологий напрямую связано с материаловедением, поскольку именно открытия в этой отрасли позволяют делать современную промышленную продукцию одновременно более лёгкой, прочной и износостойкой. И вот, как сообщила пресс-служба «Соликамского магниевого завода», входящего в состав Горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом», на предприятии освоили промышленное производство современных магниевых сплавов для широкой сферы машиностроения.

Источник изображения: ChatGPT.

Как гласит официальный пресс-релиз, сплав состоит из магния с добавлением трёх редкоземельных металлов — неодима, церия и лантана — в определённых неназванных пропорциях. Полученный сплав одновременно и лёгкий, и прочный, и хорошо пригодный к последующей вторичной переработке. Кроме того, он не ржавеет и устойчив к агрессивным средам.

В основном герой данного материала будет использоваться в авиакосмической отрасли, автомобилестроении, а также в нефтегазовой и энергетической отраслях. Последнее вполне понятно: где авиационное двигателестроение, там же рядом и современная энергетика на основе газотурбинных установок.

#россия #технологии #техника #промышленность #наука
