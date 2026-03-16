Ночью температура по-прежнему ниже опускается пяти градусов.

Мало какие бытовые дела терпят спешку, и тем более их не терпит преждевременная смена покрышек с зимних на летние. В московском регионе уже закрепилась климатическая зима, в результате чего от рекордных за всю историю метеонаблюдений сугробов осталось лишь жалкое напоминание, и у автолюбителей возник соблазн «переобуться» на более тихие и комфортные летние шины.

Впрочем, Дептранс Москвы, ссылаясь на прогноз погоды на обозримую перспективу, советует с этим делом не торопиться. Как отметили в ведомстве, температура пока далеко не устойчивая, а ночью и вовсе наблюдаются заморозки. В таких условиях менять зимние покрышки на летние категорически не рекомендуется. По букве закона, конечно, вы сделать это можете — обязанность ездить на зимних шинах закреплена в период с 1 декабря по 28/29 февраля — но на практике лучше с «переобувкой» повременить.

Обычно в центральной полосе России время смены шин с зимних на летние — это начало—середина апреля, в зависимости от погоды на этот период в конкретный год.

Почему же водители торопятся менять шины, ответ простой и логичный: из-за своих физических свойств зимняя резина в тёплое время года изнашивается сильно быстрее летней, а учитывая нынешнюю стоимость качественных покрышек, вполне естественно, что лишний износ никому не нужен. Впрочем, риск аварии из-за плохого сцепления с дорогой по совокупности факторов гораздо дороже, так что здесь план действий весьма простой: ждать, пока среднесуточная температура воздуха не поднимется выше +5 градусов.