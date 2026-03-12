Об этом сообщает издание Deadline.

Мультсериал «Гриффины» (ориг. — Family Guy) является одним из долгожителей на экранах, в том числе, что парадоксально, учитывая запредельное количество известных и понятных только американцам шуток и отсылок, и в России. Рассуждать о том, что представляют собой современные «Гриффины» в сравнении со своей золотой эпохой, мы не станем, а просто отметим, что, как сообщило издание Deadline, у мультсериала появится ответвление (спин-офф), главным героем которого станет маленький злой гений Стьюи.

Источник изображения: 20th Television Animation / Disney–ABC Domestic Television/ Fox Broadcasting Company.

Согласно информации журналистов издания, телесеть Fox Broadcasting Company заказала у создателей сериала сразу два сезона ответвления про Стьюи. Детали сюжета пока не уточняются; известно лишь, что герой будет много времени проводить в детском саду и вынашивать различные злодейские планы, сбыться которым, естественно, вряд ли суждено.

Премьера первого сезона, по данным издания Deadline, запланирована на конец 2027 года. Предположительно, в конце 2028 года выйдет и второй сезон. По крайней мере, практика современных американских мультсериалов именно такая.

Озвучивать Стьюи будет Сет Макфарлейн — создатель «Гриффинов» и человек, подаривший голоса доброй половине мужских персонажей мультсериала.