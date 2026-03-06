По крайней мере, об этом сообщает пресса со ссылкой на комментарий завода-производителя.

Первая попытка возрождённого автобренда «Москвич» вернуться на отечественный рынок, если максимально мягко формулировать ситуацию, успехом не увенчалась. В качестве инструментов «воскрешения» были выбраны неказистые модели ранее россиянам неизвестного китайского бренда JAC, на которые при этом был установлен запредельный для них ценник. Попытка «номер два» с эстетической точки зрения уже поинтереснее, и вот, сегодня, как сообщает «РБК Авто» со ссылкой на комментарий завода-производителя, в России стартовали продажи кроссоверов M70 и M90.

Источник изображения: «Москвич».

В отличие от предыдущих кроссоверов «Москвич 3» и «Москвич 3е», новички — это уже автомобили гораздо более высокого класса. Так, M70 — это компактный кроссовер C-класса, оснащённый 1,5-литровым 150-сильным турбодвигателем с роботизированной трансмиссией. Машина предлагается в двух комплектациях — «Драйв» и «Ультра» по базовым ценам в 3,09 млн рублей и 3,499 млн рублей соответственно.

Модель M90 — это уже полноразмерный 5-метровый кроссовер D-класса, под капотом которого разместился 200-сильный 2-литровый турбодвигатель, работающий в паре с 9-диапазонным гидромеханическим «автоматом». Данная модель предлагается только в комплетации «Ультра» с рекомендованной ценой от 4,199 млн рублей.

По сути, данные машины являются клонами автомобилей MG HS и MG RX9 китайского концерна SAIC. Да, некогда британский бренд MG уже относительно давно принадлежит китайской автомобилестроительной корпорации.

Есть ли у новых «Москвичей» будущее на российских дорогах, учитывая их цены, вопрос пока не риторический, но открытый. Имеет смысл дождаться официальной презентации и старта продаж новых «Волг», которые, по имеющимся данным, будут клонами китайских машин Geely Monjaro, Geely Atlas и Geely Preface, и понаблюдать, как между брендами начнётся критически важная для потребителя конкуренция в соответствующих сегментах.