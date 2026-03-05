Пока что это касается грузовых автомобилей и такси, но ясно, к чему всё движется.

Самое неприятное, что может случиться на дороге, это, естественно, авария с повреждениями кузова. Даже если повреждения незначительные, то это всё равно бумажная волокита, трата времени и последующая беготня по автосервисам, готовым взяться за кузовные ремонтные работы. Гораздо хуже же, когда у виновника дорожно-транспортного происшествия нет обязательной страховки (ОСАГО), и он выехал на дорогу общего пользования, по сути, незаконно.

Чтобы таких ситуаций избежать, в России потихоньку начинают добавлять системам фотовидеофиксации (в простонародье — камерам) функцию проверки наличия ОСАГО у автомобилей. Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на комментарий главы Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николая Галушина, в Москве такая система уже заработала.

Как отметил глава НСИС, проверка наличия обязательной страховки действует с начала года, но пока что в ограниченном режиме — для грузовых автомобилей и такси.

На текущем этапе ведётся обсуждение распространения системы контроля наличия ОСАГО и на Подмосковье, а там уже, как нетрудно догадаться, и до всей России дело вскоре дойдёт.