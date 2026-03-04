Прохождение комплекса испытаний позволило регулятору и блоку защиты двигателя получить свидетельства о годности.

Назвать агрессивными среды, в которых приходится десятилетиями практически беспрестанно работать самолётам, это сильно смягчить реальность. Лайнеры должны быть устойчивы к тропической жаре, арктическому холоду, выдерживать песчаные бури и даже прямые попадания молнии.

Источник изображения: «Ростех».

Сегодня речь пойдёт про молнии, а если точнее, то про устойчивость к ним электронных блоков авиадвигателя ПД-8. Как сообщила сегодня пресс-служба госкорпорации «Ростех», электронный регулятор и блок защиты ПД-8 полностью прошли испытание «сильными электромагнитными воздействиями», которые имитировали удар молнии в самолёт.

Электронные системы двигателя не просто выдержали такое воздействие, но и полностью сохранили свою работоспособность. Благодаря этому и регулятор, и блок защиты ПД-8 получили свидетельство Росавиации о годности комплектующих изделий.

Напомним, что двигатель ПД-8 будет использоваться в импортозамещённых пассажирских лайнерах SJ-100, а в перспективе — в процессе ремоторизации самолётов-амфибий Бе-200. Серийные лайнеры SJ-100 должны начать поступать заказчикам в конце этого года; тогда же, по всей видимости, начнётся их первая коммерческая эксплуатация.