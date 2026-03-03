Сплав состоит из алюминия, кальция и титана. В определённых, естественно, пропорциях.

Любая современная промышленность критически зависима от материаловедения, а если ещё конкретнее, то от создания новых сплавов. НИТУ МИСИС, аббревиатура которого ранее расшифровывалась, как «институт стали и сплавов», продолжает вести разработки в своей прямой сфере деятельности. И вот, как сообщает пресс-служба учебного заведения, его исследователи разработали новый износостойкий и жаропрочный алюминиевый сплав.

Источник изображения: НИТУ МИСИС.

Сплав состоит из алюминия с добавлением кальция и титана. Согласно комментарию разработчиков, данный материал обладает высокими литейными свойствами и высокой пластичностью, позволяющей ему выдерживать ударные и деформационные нагрузки, в том числе при высоких температурах.

С точки зрения физики данными свойствами новый сплав обязан структуре, которую в университете назвали «природным композитом» — когда твёрдые частицы распределяются в алюминиевой основе, формируя одновременно прочный и пластичный материал. В ходе разработки было проведено много экспериментов, и оптимальным стал сплав из алюминиево-кальциевой основы с добавлением 0,5% титана.

Теоретически, данный новый материал может применяться в машиностроении, в частности, при создании будущих автомобилей. Тем самым можно будет добиться снижения массы деталей без ущерба для их прочности и долговечности.