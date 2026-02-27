Потребление в регионе растёт, требуется удовлетворять растущий спрос.

Как отмечают опытные и не ангажированные аналитики, уровень экономического развития государств следует считать не по такому сомнительному инструменту, как ВВП во всех его проявлениях, а по уровню производства и потребления электроэнергии. В России в условиях вынужденной новой индустриализации потребление электричества растёт, и чтобы этот спрос удовлетворять, необходимо активно вводить в эксплуатацию новые генерирующие мощности.

Может быть интересно

И вот, как сообщает «Системный оператор», к 2031 году в Сибири будет введено в эксплуатацию более 2,4 ГВт новых генерирующих мощностей. В их число, например, входит новая Забайкальская тепловая электростанция мощностью 1,05 ГВт, которая будет построена на юго-востоке Сибирского федерального округа (СФО).

Помимо новых мощностей в Сибири будут возведены и распределительные сети. В частности, из центральной в юго-восточную часть СФО пройдёт новая высоковольтная линия электропередачи протяжённостью свыше 1 400 километров.

Отмечается, что Сибирь стремительно становится дефицитным регионом в плане электрогенерации, и если не начать эту проблему решать уже сейчас, то к 2029 году дефицит мощности превысит 1 200 МВт.