Или, выражаясь простым языком, для «бетономешалки».

В текущей реальности, в которой несколько лет назад обнаружила себя Россия, государству требуется одновременно и увеличение объёмов строительства, и развитие собственного автомобилестроения, включая грузовое и специальное. В том числе с этой целью сегодня пресс-служба КАМАЗа сообщила о сборке новой модификации автомобиля с индексом 65951.

Источник изображения: КАМАЗ.

Главной особенностью новой модификации КАМАЗ-65951 является площадка на шасси для установки бетонного миксера, увеличенный задний свес рамы, грузовые шины, а также механизм отбора мощности от двигателя для обеспечения вращения самого миксера.

Модификация для «бетономешалки» оснащается 460-сильным двигателем, а шасси рассчитано на грузоподъёмность в 35 тонн. Именно по этой причине автомобиль имеет колёсную формулу 8х4, означающую, что у него 8 колёс, 4 из которых являются ведущими.

На данный момент речь идёт об опытном образце бетонного миксера на базе КАМАЗ-65951, и в ближайшее время он отправится в научно-технический центр завода. Предполагается, что машина будет востребована как в России, так и в ближнем зарубежье.