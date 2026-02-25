Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
На КАМАЗе собрали модификацию автомобиля 65951 для установки бетонного миксера
Или, выражаясь простым языком, для «бетономешалки».

В текущей реальности, в которой несколько лет назад обнаружила себя Россия, государству требуется одновременно и увеличение объёмов строительства, и развитие собственного автомобилестроения, включая грузовое и специальное. В том числе с этой целью сегодня пресс-служба КАМАЗа сообщила о сборке новой модификации автомобиля с индексом 65951.

Может быть интересно

Источник изображения: КАМАЗ.

Главной особенностью новой модификации КАМАЗ-65951 является площадка на шасси для установки бетонного миксера, увеличенный задний свес рамы, грузовые шины, а также механизм отбора мощности от двигателя для обеспечения вращения самого миксера.

Модификация для «бетономешалки» оснащается 460-сильным двигателем, а шасси рассчитано на грузоподъёмность в 35 тонн. Именно по этой причине автомобиль имеет колёсную формулу 8х4, означающую, что у него 8 колёс, 4 из которых являются ведущими.

На данный момент речь идёт об опытном образце бетонного миксера на базе КАМАЗ-65951, и в ближайшее время он отправится в научно-технический центр завода. Предполагается, что машина будет востребована как в России, так и в ближнем зарубежье.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #камаз
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
138
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
23
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
14
Фильм «Особое мнение» в реальной жизни — как современные алгоритмы ИИ управляют людьми
1
Для Xbox наступают тёмные времена — Аша Шарма перекладывает проблемы консоли на Сару Бонд
+
Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White
1

Сейчас обсуждают

..[StyX]...
22:25
Так если в этом филлиале пятерочки и банка зарплаты на уровне мрота? Что вы хотели? А топ менеджеры себе премии отписывать не забывают.
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
Henry Morgan
22:07
Чё ты мучаешься , Кулибин ты наш? Возьми аргонодуговаю да и завари нормально охлаждение без герметиков и прочей шелухи.
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
4140093
21:48
Рыба гниёт с головы: у нас в РБ тоже с почтой не всё хорошо, текучка в городских отделениях и пи..ец в провинции. При том что услуги почты довольно дорогие.
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
Михаил Сидоров
21:36
да всегда так делаю, считаю мощность компонентов, округляю и умножаю на два. Разница в цене не такая критичная.
Эксперт показал, что происходит при использовании маломощного блока питания в ПК с RTX 5090
Bernigan
21:31
Бедняга, устал минусы со 100 ботов ставить, крик души
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Никита Абсалямов
21:17
Ага и правда, эт первый видеочип они в 1991 году выпустили... но в принципе не суть - всё равно не ATi или Matrox какой-нибудь...
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
Chato-Boot
21:04
Не грусти, швайне, похрусти, заслужил:
Мишустин: В России в 2025 году построено и модернизировано свыше 28 000 километров автодорог
Сергей Анатолич
21:00
Дошло наконец. Конечно без помощи правительства ситуацию не исправить.
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
Виталий Крюков
20:56
О, еще один бот нарисовался. Без имени, без лица, без уважения элементарного, как это у них принято (аноним...или, может, онаним? Все может быть)... А правда-матка, она такая - нечестным лю...ботам г...
Мишустин: В России в 2025 году построено и модернизировано свыше 28 000 километров автодорог
Rind
20:48
Осирис, свали в вонючую даль
Мишустин: В России в 2025 году построено и модернизировано свыше 28 000 километров автодорог
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter