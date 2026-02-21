Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Производство шин для легковых автомобилей в России в 2025 году сократилось на 20%
По мнению экспертов, это связано с растущим импортом шин из Китая при сокращении рынка автомобилей.

С производством автомобильных шин в России дела обстоят в целом неплохо: есть и свои собственные заводы, и оставшиеся после ухода с российского рынка некоторых западных производителей. Тем не менее, на фоне экономических факторов внутреннее производство шин сокращается, и, согласно статистике, которую приводит издание «Коммерсантъ», за прошлый год снизилось на 20% в сегменте шин для легковых авто, и на 21% — в целом.

Может быть интересно

Источник изображения: ChatGPT.

Львиная доля (порядка 80%) производимых в России автомобильных шин — именно легковые. Их производство в прошлом году снизилось до 28,1 млн штук, или до 7,025 млн комплектов. Оставшиеся 7 миллионов выпущенных в прошлом году шин приходятся на грузовые, легкогрузовые, строительные, промышленные и специальные.

Эксперты и аналитики связывают снижение производства автомобильной «обуви» в России с двумя основными факторами. Во-первых, в прошлом году из-за неподъёмных кредитов в целом произошло сокращение автомобильного рынка. Во-вторых, продолжается рост импорта покрышек из Китая, которые вдобавок к первой причине дополнительно вытесняют отечественные шины.

К текущему моменту доля китайских шин на российском рынке, по данным экспертов, составляет порядка одной трети, с тенденцией к её дальнейшему росту на фоне укрепления рубля и повышения конкурентоспособности импортных товаров.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Покупка PlayStation 4 на вторичном рынке в 2026 году — простые правила для удачной сделки
8
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
111
Из Xbox уходят Фил Спенсер и Сара Бонд — финальная точка для игрового подразделения Microsoft
5

Сейчас обсуждают

Bernigan
21:32
Ну потому что Интел всего лишь обновила микрокод и всё норм, а сгоревшие сменила по гарантии, а 3G горят из за гомно кэша который набутербродили на чип проца для того чтобы поражать умы недалёких повы...
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Котэ
21:30
Красиво сказал, прям как опущенной жене Непранова присунул.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Китя.
21:28
Амудэ снова опушенные и в слезах. правда для них как кол в сердце.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Котэ
21:27
Так что врач дурки сказал, твоя болезнь неизлечима или ты таким родился?
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
swr5
21:25
Ну так пускай этот Шотбол подаст иск на Microsoft за доминирование и монополизм на рынке десктопных операционных систем. Что слабо ему? Нет десяти равнозначных ОС — есть одна, которая диктует условия ...
Глава Valve ответит в суде по иску на £656 млн из-за 30-процентной комиссии Steam
Китя.
21:23
Так и не привели не одного примера амудэ где сгорел в 2026 году Интел. Позорники аж блевать от вас охота.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Bernigan
21:20
Я хз, уже почти 2 мес прошло, а у кого то год только начался (видимо дед никак из запоя не выйдет), однако уже успело сгореть куча 3G процов и ни одного Интела
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Китя.
21:14
Сюда зайди да посмотри. https://valid.x86.fr/bench/1 а все остальное мусорные ссылки.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Чмырим Котэ.Он же Маня -Полотер
21:11
Снова стрелки переводишь пхаха.ну а что от зоофила дешевого ждать,как ты.В психушке лежит обычно ваш партнер по голландскому штурвалу бернисоска.У него как раз скоро госпитализация
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Котэ
21:10
Шлюшка дырявая обоссаная Непрановым а ты где три недели была, неужели в дурке?
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter