По мнению экспертов, это связано с растущим импортом шин из Китая при сокращении рынка автомобилей.

С производством автомобильных шин в России дела обстоят в целом неплохо: есть и свои собственные заводы, и оставшиеся после ухода с российского рынка некоторых западных производителей. Тем не менее, на фоне экономических факторов внутреннее производство шин сокращается, и, согласно статистике, которую приводит издание «Коммерсантъ», за прошлый год снизилось на 20% в сегменте шин для легковых авто, и на 21% — в целом.

Львиная доля (порядка 80%) производимых в России автомобильных шин — именно легковые. Их производство в прошлом году снизилось до 28,1 млн штук, или до 7,025 млн комплектов. Оставшиеся 7 миллионов выпущенных в прошлом году шин приходятся на грузовые, легкогрузовые, строительные, промышленные и специальные.

Эксперты и аналитики связывают снижение производства автомобильной «обуви» в России с двумя основными факторами. Во-первых, в прошлом году из-за неподъёмных кредитов в целом произошло сокращение автомобильного рынка. Во-вторых, продолжается рост импорта покрышек из Китая, которые вдобавок к первой причине дополнительно вытесняют отечественные шины.

К текущему моменту доля китайских шин на российском рынке, по данным экспертов, составляет порядка одной трети, с тенденцией к её дальнейшему росту на фоне укрепления рубля и повышения конкурентоспособности импортных товаров.