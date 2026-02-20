Под этой аббревиатурой принято понимать кроссоверы и внедорожники.

На протяжении многих лет в России сохраняется тенденция перехода автолюбителей на кроссоверы и внедорожники. Причина проста: такие автомобили наиболее практичные и подходящие для российских условий эксплуатации, когда поездка на условную дачу превращается в преодоление снежных дюн. Кроме того, более высокая посадка повышает комфорт и позволяет заблаговременно прогнозировать дорожную обстановку.

Источник изображения: ChatGPT.

Проще говоря, у автомобилей сегмента SUV, как их принято называть за границей, сплошные плюсы, а из недостатков разве что обусловленный аэродинамикой и большей массой повышенный расход топлива. И вот, как сообщает агентство «Автостат», в прошлом году на долю SUV пришлось 71,1% всех проданных в России новых легковых автомобилей.

Примечательно, что эта доля постоянно растёт. Так, в 2007 году кроссоверы и внедорожники предпочитали лишь 16,7% покупателей. В 2017 году доля возросла до 40%, а за половину это значение перевалило в 2021 году. В 2024 году доля SUV среди новых легковых авто в России составила 67,7%, ну и в прошлом году, как мы уже упомянули выше, 71,1%. Если тенденция сохранится, то уже в этом году можно рассчитывать на преодоление отметки в 75%.

Вероятно, доля продаваемых автомобилей повышенной проходимости в России была бы ещё выше, если бы не упорное желание главного отечественного производителя легковых авто в лице «АвтоВАЗа» продолжать производить седаны и универсалы. К счастью, на предприятии поняли, куда дует ветер, поэтому прошлым летом представили кроссовер Lada Azimut, продажи которого должны начаться уже в этом году.