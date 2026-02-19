Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Нижнекамске открыто предприятие по производству холодильных шкафов для напитков
Продукция предприятия будет востребована продовольственными магазинами и частными предпринимателями.

Представить современный мир без холодильников разных типов, мощности и размеров практически невозможно: слишком уж многое в экономике и логистике завязано на замораживание или охлаждение тех или иных продуктов. С производством промышленных холодильных установок в России всё более или менее в порядке, однако всегда есть, куда расти. Так, небольшие холодильные шкафы для напитков, которые можно видеть в продовольственных магазинах или рядом с «ларьками», нуждаются в дополнительном наращивании объёмов выпуска.

Может быть интересно

Источник изображения: «Совитал».

И вот, как сообщил Фонд развития промышленности (ФРП), процесс идёт: входящая в состав холдинга «Полаир Групп» компания «Совитал» открыла в Татарстане в городе Нижнекамск завод по производству соответствующих холодильных шкафов, основными покупателями которых станут магазины торговых сетей.

В производство вложено 910 миллионов рублей, из которых 295 миллионов — льготный займ федерального ФРП.

Общий объём производства холдингом «Полаир Групп» холодильников для напитков после выхода нового предприятия на полную проектную мощность составит до 100 тысяч единиц в год.

#россия #экономика #промышленность
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 лучших материнских плат AM4 и LGA 1700 для оптимальных игровых сборок на ОЗУ DDR4 в 2026 году
7
«RIDE 6»: очередные безликие гонки (краткий обзор игры)
1
Топ-5 игр эпохи PlayStation 3, на фоне которых современная индустрия выглядит блекло
7
Обзор доступных спортивных часов Suunto Run
6
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R7 240 2Gb DDR3
11
PlayStation 6 против Xbox Magnus — будущее игровой индустрии наступило
+

Сейчас обсуждают

Никита Абсалямов
17:26
Там нижний порог GTX 1070 и RX 5600XT - так что увы и ах... не прокатит. Придётся ещё добавить какую-нибудь CMP типа 30HX или 40HX.
Облачный сервис MTC Fog Play - мутное зеркало гейминга
Никита Абсалямов
17:24
GT210 всего то 3 раза переименовали... на фоне AMD эт цветочки, да и сама карта всегда затычкой была - во всех своих итерациях. У GT430 так же всего 3 раза... куда ей до AMD с 6-тью разами ))) А G80 ч...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R7 240 2Gb DDR3
corsi
17:20
Воды налил и ничего конкретного. Хотя скорее всего, новую часть свитков года через 3 увидим.
Глава Bethesda: The ​​Elder Scrolls VI находится в активной разработке, а Starfield 2 не планируется
Алексей Кузнецов
17:14
Роскомнадзор на говно изойдет
«Автостат»: средняя стоимость нового автомобиля в России превысила $45 000
VRoman
17:13
Лесенки в 4к? Это на 65 дюймовом экране ты разглядываешь?
Пользователи чаще отдавали предпочтение NVIDIA DLSS 4.5 в слепом опросе ComputerBase
OgoGoLog
17:11
Сейчас бы обижаться на ботов, транслируя туфту из либеройдных каналов "заблокированного" Телеграма. Ты сам как бот с этим нытьём. И ты давно не в России если не физически, так ментально.
Опрос Rambler рассказал о планах россиян в случае полной изоляции Рунета
lighteon
17:07
GTX 650 и GT 740 - это одно и то же +)
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R7 240 2Gb DDR3
Котэ
16:59
Если у них сугубо внутренний интернет, то как тогда китайский блогеры из Китая регулярно ведут свои каналы на ютупе?
Опрос Rambler рассказал о планах россиян в случае полной изоляции Рунета
Котэ
16:57
сколько можно издеваться на виндой далбаебам
«Автостат»: средняя стоимость нового автомобиля в России превысила $45 000
Remarc
16:56
нечего было авторазгоном пользоваться,глобально это от него проблема идет скорее всего,но в стоке никто пользоваться этим уже не будет
Первый проблемный случай с Ryzen 7 9850X3D зарегистрирован на матплате Asus
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter