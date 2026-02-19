Продукция предприятия будет востребована продовольственными магазинами и частными предпринимателями.

Представить современный мир без холодильников разных типов, мощности и размеров практически невозможно: слишком уж многое в экономике и логистике завязано на замораживание или охлаждение тех или иных продуктов. С производством промышленных холодильных установок в России всё более или менее в порядке, однако всегда есть, куда расти. Так, небольшие холодильные шкафы для напитков, которые можно видеть в продовольственных магазинах или рядом с «ларьками», нуждаются в дополнительном наращивании объёмов выпуска.

Источник изображения: «Совитал».

И вот, как сообщил Фонд развития промышленности (ФРП), процесс идёт: входящая в состав холдинга «Полаир Групп» компания «Совитал» открыла в Татарстане в городе Нижнекамск завод по производству соответствующих холодильных шкафов, основными покупателями которых станут магазины торговых сетей.

В производство вложено 910 миллионов рублей, из которых 295 миллионов — льготный займ федерального ФРП.

Общий объём производства холдингом «Полаир Групп» холодильников для напитков после выхода нового предприятия на полную проектную мощность составит до 100 тысяч единиц в год.