События в мире Михаил Андреев
Производство мебели стало самым быстрорастущим сектором промышленности Подмосковья в 2025 году
Рост относительно показателей 2024 года составил почти 65%.

Существуют сферы деятельности, которые человечеству будут необходимы всегда и при любом уровне технологического развития. Это пищевая промышленность, медицина, жилищное строительство, и всё, что этим сферам сопутствует. Производство мебели входит в их число, поскольку людям всегда будет необходимо на чём-то спать, в чём-то хранить одежду и за чем-то принимать пищу, и вот, потребности внутреннего рынка в мебельной продукции в России сейчас активно удовлетворяются.

В частности, как сообщило Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, производство мебели стало в Подмосковье самым быстрорастущим сектором промышленности. Так, рост в этом секторе в 2025 году по сравнению с показателями 2024 года составил 64,9%.

Источник изображения: ChatGPT.

Если же говорить о промышленном производстве в целом, то оно в Московской области в прошлом году выросло на 5,5%.

Также глава ведомства Екатерина Зиновьева отметила значительный рост производства резиновых и пластмассовых изделий, составивший 44,7%, рост производства машин и оборудования на 28,6%, а также выпуск готовых металлических изделий (за вычетом машин и оборудования) на 20,3%.

#россия #экономика #промышленность
