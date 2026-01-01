В основе данной станции инновационные ядерные реакторы типа ВВЭР-ТОИ.

Процесс строительства Курской АЭС-2, призванной заместить первоначальную Курскую АЭС по причине истечения срока её эксплуатации, потихоньку близится к завершению. Как сообщила сегодня госкорпорация «Росатом», в преддверии нового года — 31 декабря в 12:05 по московскому времени — на второй станции к сети был подключён первый энергоблок с ядерным реактором типа ВВЭР-ТОИ.

Пока что речь идёт о мягком пуске на уровне мощности в 240 МВт с целью проверки взаимодействия энергоблока Курской АЭС-2 с Единой энергосистемой России. В полноценную промышленную эксплуатацию первый энергоблок планируют ввести уже в наступившем году.

Согласно проекту, в общей сложности Курская АЭС-2 в перспективе будет состоять из четырёх энергоблоков с ядерными реакторами ВВЭР-ТОИ мощностью 1 255 МВт каждый. Таким образом, мощность Курской АЭС-2 будет примерно на 25,5% выше, чем у Курской АЭС с реакторами РБМК-1000 (реакторы «чернобыльского» типа) в период, когда на ней функционировали все четыре энергоблока.

Отмечается, что строительство замещающей атомной электростанции в регионе носит стратегический характер: Курская АЭС обеспечивает электроэнергией порядка 90% всех промышленных предприятий Центрально-Чернозёмного экономического района России. И этот показатель нужно сохранить.