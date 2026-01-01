Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Первый энергоблок Курской АЭС-2 начал выдавать электричество в Единую энергосистему России
В основе данной станции инновационные ядерные реакторы типа ВВЭР-ТОИ.

Процесс строительства Курской АЭС-2, призванной заместить первоначальную Курскую АЭС по причине истечения срока её эксплуатации, потихоньку близится к завершению. Как сообщила сегодня госкорпорация «Росатом», в преддверии нового года — 31 декабря в 12:05 по московскому времени — на второй станции к сети был подключён первый энергоблок с ядерным реактором типа ВВЭР-ТОИ.

Пока что речь идёт о мягком пуске на уровне мощности в 240 МВт с целью проверки взаимодействия энергоблока Курской АЭС-2 с Единой энергосистемой России. В полноценную промышленную эксплуатацию первый энергоблок планируют ввести уже в наступившем году.

Согласно проекту, в общей сложности Курская АЭС-2 в перспективе будет состоять из четырёх энергоблоков с ядерными реакторами ВВЭР-ТОИ мощностью 1 255 МВт каждый. Таким образом, мощность Курской АЭС-2 будет примерно на 25,5% выше, чем у Курской АЭС с реакторами РБМК-1000 (реакторы «чернобыльского» типа) в период, когда на ней функционировали все четыре энергоблока.

Отмечается, что строительство замещающей атомной электростанции в регионе носит стратегический характер: Курская АЭС обеспечивает электроэнергией порядка 90% всех промышленных предприятий Центрально-Чернозёмного экономического района России. И этот показатель нужно сохранить.

#россия #промышленность #энергетика #атомная энергетика
+
Написать комментарий (0)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter