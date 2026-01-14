Данный автомобиль является «клоном» Geely Atlas Pro.

Совместное белорусско-китайское автомобилестроительное предприятие «БелДжи» продолжает поставлять на рынок Союзного государства России и Беларуси автомобили марки Belgee. Как сообщило издание «Белта», в начале 2026 года завод произвёл на свет юбилейный, 150-тысячный автомобиль марки Belgee. Непосредственно юбиляром стал кроссовер Belgee X70, являющийся белорусской адаптацией китайского кроссовера Geely Atlas Pro.

Как отметила пресс-служба «БелДжи», благодаря завершённой летом прошлого года модернизации производственная мощность завода удвоилась и составила в общей сложности 120 тысяч автомобилей разных моделей в год.

Кроме того, заявлено о продолжении реализации политики по локализации выпускаемой на заводе продукции. Так, уже сейчас на автомобилях Belgee устанавливаются белорусские или российские аккумуляторы, элементы шумоизоляции, стёкла, системы вызова экстренных служб («ЭРА-ГЛОНАСС»), шины и колёсные диски. Понятно, что основные агрегаты, электроника и элементы кузова пока продолжают идти из Китая.