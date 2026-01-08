Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 миллиарда рублей
Есть все шансы превзойти результат первой части. Праздники, правда, уже на излёте.

Первые финансовые результаты семейного фильма «Чебурашка 2», зафиксированные ещё даже до официальной премьеры ленты, позволили предположить, что продолжение приключений ушастого зверька и его друзей соберёт приличную сумму денег, а в перспективе, может, даже и превзойдёт результаты первой части.

О втором говорить пока преждевременно, поскольку прокат фильма ещё продолжается и явно будет идти ещё не одну неделю, но вот свои 4 с лишним миллиарда рублей сиквел уже собрал. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная ЕАИС. На достижение этого результата «Чебурашке 2» потребовалось восемь дней.

Двум другим громким отечественным премьерам нового года — «Простоквашино» и «Буратино» — к сегодняшнему дню удалось собрать по 1,7 миллиарда рублей.

Что до «Чебурашки», то в 2027 году должен выйти триквел. Проще говоря, как и положено, франшизу, пока она приносит колоссальный доход, будут продолжать выжимать. Возможно, даже в режиме центрифуги.

#россия #кино #«чебурашка 2»
Сейчас обсуждают

Сергей Селиванов
17:10
> У меня в дистрибутиве Chimbalix тоже два редактора разделов! Вот оно! Что это, если не доказательство того, что это писал чимба! Хоия... Будем честны, тут даже без прямых доказательств понятно, кто ...
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Dentarg
16:47
Раз уж пошли переснимать классику, жду ремейка Чиполлино и Незнайки на Луне.
Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 миллиарда рублей
КОТ
16:32
Эх, нам бы такой закон, для Рутуба и прочих, но.... "Кто же его посадит? Он же памятник!" (Джентльмены удачи, 1971)
Во Вьетнаме на законодательном уровне отменяют длинные рекламные ролики на YouTube
Dentarg
16:00
Чтоб вдвое больше сыпало?
В московском регионе в ближайшие часы ожидается рекордный снегопад
3JIbIDEHb
15:40
Игра для мобилок с донатом?
WCCFTech: Главной новостью BlizzCon 2026 может стать шутер по мотивам StarCraft
Purga
15:34
Подбродившая)
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Китя.
15:21
AM4 не собирать надо. а избавляется старье же.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
AleksK
15:08
Как говориться гладко было на бумаге да забыли про овраги. Американским нефтяникам нафиг не нужна нефть по 50 баксов
Джей Ди Венс: Танкер «Маринера» притворялся российским для обхода американских санкций
swr5
14:51
В четвертых - зеленая какашка от хуанга внутри.
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
14:42
Под тебя я ???? да да да.еще что придумаешь.У меня и 6600 какая то появилась,и тп .ты чертила снова порешь чушь.ты и на конференции был ни раз обоссан прилюдно и тут.твоя судьба стирать потоки мочи с ...
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
