Первые финансовые результаты семейного фильма «Чебурашка 2», зафиксированные ещё даже до официальной премьеры ленты, позволили предположить, что продолжение приключений ушастого зверька и его друзей соберёт приличную сумму денег, а в перспективе, может, даже и превзойдёт результаты первой части.
О втором говорить пока преждевременно, поскольку прокат фильма ещё продолжается и явно будет идти ещё не одну неделю, но вот свои 4 с лишним миллиарда рублей сиквел уже собрал. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная ЕАИС. На достижение этого результата «Чебурашке 2» потребовалось восемь дней.
Двум другим громким отечественным премьерам нового года — «Простоквашино» и «Буратино» — к сегодняшнему дню удалось собрать по 1,7 миллиарда рублей.
Что до «Чебурашки», то в 2027 году должен выйти триквел. Проще говоря, как и положено, франшизу, пока она приносит колоссальный доход, будут продолжать выжимать. Возможно, даже в режиме центрифуги.