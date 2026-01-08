Есть все шансы превзойти результат первой части. Праздники, правда, уже на излёте.

Первые финансовые результаты семейного фильма «Чебурашка 2», зафиксированные ещё даже до официальной премьеры ленты, позволили предположить, что продолжение приключений ушастого зверька и его друзей соберёт приличную сумму денег, а в перспективе, может, даже и превзойдёт результаты первой части.

О втором говорить пока преждевременно, поскольку прокат фильма ещё продолжается и явно будет идти ещё не одну неделю, но вот свои 4 с лишним миллиарда рублей сиквел уже собрал. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная ЕАИС. На достижение этого результата «Чебурашке 2» потребовалось восемь дней.

Двум другим громким отечественным премьерам нового года — «Простоквашино» и «Буратино» — к сегодняшнему дню удалось собрать по 1,7 миллиарда рублей.

Что до «Чебурашки», то в 2027 году должен выйти триквел. Проще говоря, как и положено, франшизу, пока она приносит колоссальный доход, будут продолжать выжимать. Возможно, даже в режиме центрифуги.