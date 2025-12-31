События в мире Михаил Андреев
«Чебурашка 2» установил рекорд в российском прокате по предварительным продажам билетов
При этом у фильма про ушастую «попузьяну» будет неслабая конкуренция.

С завтрашнего дня, который по совместительству является и первым днём нового года, в российских кинотеатрах стартует прокат сразу трёх сказочных отечественных фильмов: «Чебурашка 2», «Простоквашино» и «Буратино». Учитывая, что новогодние каникулы в России традиционно являются периодом посещения мероприятий, на которые за ушедший год не хватило времени, в кинотеатрах будет не продохнуть.

Предполагается, что из этих трёх кинофильмов «Чебурашка 2» является наиболее приоритетным у российских зрителей, и это предположение подтверждается зафиксированной ЕАИС статистикой предварительных продаж билетов на сеансы.

Из этой статистики следует, что продолжение приключений ушастой «попузьяны» и Гены установило рекорд предпродаж билетов: всего на текущий момент лента уже собрала без малого 355 миллионов рублей, причём почти половина всех билетов раскуплены именно на премьеру 1 января. Для сравнения, предпродажи билетов на «Простоквашино» превысили 150 миллионов рублей, а предпродажи на «Буратино» — 155 миллионов рублей.

Предыдущий рекорд был установлен год назад — тоже в новогодний сезон — киносказкой «Волшебник Изумрудного города». Тогда билетов на фильм ещё до его премьеры удалось распродать на 327 миллионов рублей.

