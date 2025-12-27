Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Минтранса отметил готовность российских авиакомпаний закупать отечественные самолёты
Особенно этой готовности много, когда иного выбора-то и нет.

Серийное производство российских авиалайнеров SJ-100 и МС-21 в их полностью импортозамещённых конфигурациях пока не начиналось, а их сертификация завершится только ближе к концу следующего года, поэтому с обеспечением потребностей государства в самолётах гражданской авиации дела пока обстоят не так радужно, как этого бы хотелось.

Впрочем, процесс идёт, и надежда на отечественные лайнеры сейчас и в обществе, и в сегменте авиаперевозчиков весьма высока. Вот и в интервью телеканалу «Россия-24» глава Минтранса РФ Андрей Никитин отметил, что российские авиакомпании готовы их закупать. По словам Никитина, на протяжении многих лет, если не сказать десятилетий отечественные авиастроители роптали на отсутствие должного объёма заказов со стороны авиакомпаний, теперь же такие заказы есть, как уже есть и предварительные соглашения между перевозчиками и производителями на поставку авиационной техники.

Следует понимать, что российским авиакомпаниям последние почти четыре года в силу односторонних ограничительных мер со стороны западных стран отрезан доступ к лайнерам производства Boeing и Airbus, которым они прежде отдавали безусловное предпочтение. Теперь же ситуация радикально иная, и её изменения в перспективе обозримых лет не предвидится, поэтому выбора у авиаперевозчиков попросту нет: либо отечественные самолёты, либо никаких вообще. Собственно, это обстоятельство и является главной причиной, по которой у авиакомпаний внезапно появилась искренняя готовность закупаться российской авиационной техникой.

#россия #экономика #авиация #промышленность #авиастроение #гражданская авиация #мс-21 #sj-100
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter