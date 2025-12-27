Особенно этой готовности много, когда иного выбора-то и нет.

Серийное производство российских авиалайнеров SJ-100 и МС-21 в их полностью импортозамещённых конфигурациях пока не начиналось, а их сертификация завершится только ближе к концу следующего года, поэтому с обеспечением потребностей государства в самолётах гражданской авиации дела пока обстоят не так радужно, как этого бы хотелось.

Впрочем, процесс идёт, и надежда на отечественные лайнеры сейчас и в обществе, и в сегменте авиаперевозчиков весьма высока. Вот и в интервью телеканалу «Россия-24» глава Минтранса РФ Андрей Никитин отметил, что российские авиакомпании готовы их закупать. По словам Никитина, на протяжении многих лет, если не сказать десятилетий отечественные авиастроители роптали на отсутствие должного объёма заказов со стороны авиакомпаний, теперь же такие заказы есть, как уже есть и предварительные соглашения между перевозчиками и производителями на поставку авиационной техники.

Следует понимать, что российским авиакомпаниям последние почти четыре года в силу односторонних ограничительных мер со стороны западных стран отрезан доступ к лайнерам производства Boeing и Airbus, которым они прежде отдавали безусловное предпочтение. Теперь же ситуация радикально иная, и её изменения в перспективе обозримых лет не предвидится, поэтому выбора у авиаперевозчиков попросту нет: либо отечественные самолёты, либо никаких вообще. Собственно, это обстоятельство и является главной причиной, по которой у авиакомпаний внезапно появилась искренняя готовность закупаться российской авиационной техникой.