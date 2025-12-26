Они необходимы для запуска резервных дизельных генераторов.

Судостроение отличается монументальностью: здесь всё большое и капитальное, и двигатели, даже если это резервные дизельные моторы, призванные крутить генераторы для снабжения судна электроэнергией, не исключение. Простой электрический стартер с задачей пуска таких двигателей не справится, нужно что-то помощнее: например, сжатый до огромного давления воздух.

Вот для сжимания этого самого воздуха сегодня на строящемся атомном ледоколе «Ленинград» проекта 22220 были установлены компрессоры высокого давления. Теоретически сжатым воздухом, нагнетаемым этими компрессорами, могут пользоваться разные потребители, но ключевой задачей остаётся запуск аварийных дизель-генераторов, которые обеспечивают ледокол электроэнергией в случае отказа ядерных реакторов или основной электрической сети.

В общей сложности на ледокол установили три компрессора высокого давления, каждый из которых имеет производительность в 144 кубометра воздуха в час.

«Ленинград» является шестым вообще и пятым серийным атомным ледоколом проекта 22220. Основной задачей, возложенной на ледоколы этого типа, является обеспечение круглогодичного судоходства по Северному морскому пути. «Ленинград» был заложен в начале 2024 года, а его ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год.