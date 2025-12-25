Причём речь идёт об инициативах в высокотехнологичных отраслях промышленности.

В текущей геополитической и экономической действительности от России требуется активное развитие различных сфер промышленности, в том числе перспективных и высокотехнологичных. Всё это требует больших капиталовложений, и вот сегодня Правительство РФ опубликовало распоряжение о выделении дополнительно свыше 1,8 миллиарда рублей на докапитализацию Фонда развития промышленности (ФРП).

Дополнительные средства предназначены для того, чтобы Фонд с их помощью обеспечил льготные займы предприятиям, специализирующимся на производстве перспективной и импортозамещающей продукции.

Напомним, что Фонд развития промышленности обеспечивает льготными займами такие отрасли, как медицинская и фармацевтическая промышленость, станкостроение, производство электроники, химическая промышленность и машиностроение. В общем, всё то, что лежит в основе обеспечения технологической независимости государства.