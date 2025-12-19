Процесс затянулся, потому что пришлось экстренно полностью замещать импортные компоненты.

Пассажирские лайнеры МС-21 и импортозамещённый SJ-100 («Суперджет») сейчас являются основными надеждами российской гражданской авиации. О том, что поставки серийных образцов данных самолётов заказчикам должны начаться в следующем году, мы знаем уже относительно давно, но авиастроение в России — вещь неустойчивая, и от переносов графика «вправо» она не застрахована. Сегодня, практически под самый конец уходящего года, в Минпромторге РФ заявили, что план остаётся в силе, и МС-21 и SJ-100 начнут поставлять в следующем году.

Как отметила пресс-служба ведомства, на сегодняшний день законтрактованы 18 самолётов МС-21 и 42 самолёта SJ-100. Также на региональных авиалиниях ждут самолёт Ил-114, призванный обеспечить транспортную связность отдалённых регионов.

Все три типа самолётов сейчас находятся на сертификационных испытаниях. Ближе всех к их завершению, что характерно, подошёл Ил-114, затем должны завершиться испытания SJ-100, и позже всех «отстреляется» МС-21. Всего МС-21 и SJ-100 на двоих осталось выполнить более двухсот сертификационных полётов, так что завершатся они ещё через много месяцев.

Поставки же самолётов, судя по имеющимся данным, начнутся только к концу 2026 года.