События в мире Михаил Андреев
Поезд «Красная стрела» нового поколения отправится сегодня из Петербурга в Москву
Презентация модернизированного состава прошла на Московском вокзале северной столицы.

Поезд «Красная стрела» хорошо знаком каждому жителю Москвы и Санкт-Петербурга, у которых есть родственники или дела по обе стороны маршрута его движения. Многие десятилетия составы данного типа перевозили пассажиров в условиях повышенного комфорта, но время идёт, и от безнадёжного морального устаревания никуда не деться. Поэтому в своё время было принято решение о выпуске модернизированной «Красной стрелы», и вот сегодня на Московском вокзале Санкт-Петербурга состоялась публичная презентация поезда нового поколения под прежним названием.

Как напомнила пресс-служба «Российских железных дорог» (РЖД), обновлённая «Красная стрела» состоит из вагонов большей длины и ширины по сравнению с поездом-предшественником. Сами вагоны оснащены современными техническими средствами, включая климат-контроль в каждом купе, индивидуальные светильники, электрические розетки и USB-порты для подзарядки портативных устройств. Спальные места в купе стали более комфортными за счёт увеличенных размеров полок.

Каждый вагон оснащён душевой кабиной и двумя купе, адаптированными под потребности людей с ограниченными возможностями передвижения. Поезд выполнен в красном цвете и внешне, с поправкой, конечно, на современный дизайн вагонов, похож на предшественника.

В свой первый рейс с пассажирами «Красная стрела» нового поколения отправится уже сегодня, буквально через три часа: в 23:55 по московскому времени. Насколько «Красная стрела» актуальна, учитывая, что гораздо быстрее и удобнее передвигаться между двумя столицами на «Сапсане», вопрос пока открытый. Отличительной особенностью «Красной стрелы» является традиционное отправление в ночь, с прибытием к утру. Возможно, именно этот фактор и станет для модернизированного состава основным конкурентным преимуществом.

#россия #экономика #транспорт #железные дороги
