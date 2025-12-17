Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«АвтоВАЗ» обеспечивает почти 40% производства легковых автомобилей в России
Всего за 11 месяцев текущего года в стране произведено свыше 700 тысяч легковых авто.

Несмотря на непростое для российских автолюбителей экономическое положение, сложившееся с конца 2024 года и продолжающееся по сей день с запретительно высокими процентными ставками по автокредитованию на фоне высокой ключевой ставки ЦБ РФ, производство автомобилей в стране примерно остаётся на прошлогоднем уровне.

По крайней мере, это следует из статистики, опубликованной агентством «Автостат». Согласно имеющимся у агентства данным, за 11 полных месяцев текущего года на российских автозаводах было выпущено 707,4 тысячи легковых автомобилей, что всего на 2% ниже, чем за аналогичный период 2024 года. При этом почти 40% российского автопрома в сегменте легковых машин покрывает «АвтоВАЗ».

Как добавил руководитель «Автостата» Сергей Целиков, в вышеупомянутую статистику также включены производимые в Беларуси для российского рынка автомобили марки Belgee.

Непосредственно отечественные автобренды, включая новые, появившиеся после 2022 года, обеспечивают уже 60% внутреннего автомобильного производства. Остальные 40% — это, как нетрудно догадаться, локализованное производство автомобилей многочисленных китайских брендов, шустро занявших нишу, недальновидно оставленную ушедшими с российского рынка европейскими, американскими, корейскими и японскими производителями.

#россия #экономика #автомобили #промышленность
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — очередное «повесточное расширение» классики ужасов
11
Разрушитель миров, Скалолазы, Альтер и Игрок — краткий и субъективный обзор новых фильмов
+
О Steam Machine в 2026 году — что ждёт детище Valve на фоне кризиса памяти
14
Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года
19
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
31
Игры с PlayStation 3 на PlayStation 5 — тихий анонс с огромными последствиями
4
Реальная сборка игрового ПК во второй половине 2025 года, а также ответ на вопрос — DDR4 или DDR5
+

Сейчас обсуждают

zens
13:57
а как же всё войско наты не подняли побеждать тролля? Тема вояк явно не раскрыта))
Краткий обзор фильма «Тролль 2»
Parlous
13:46
ЕС может считать что хочет. Но будет так как решит Россия.
В ЕС считают необходимым разместить на Украине «миротворческие силы» под руководством Европы
Дмитрий Салынин
13:43
"Венесуэла использует «украденную нефть» для финансирования своих нужд" - вот и вся недолга...
Трамп потребовал от Венесуэлы вернуть США нефть и объявил блокаду судоходства
Parlous
13:40
Ему в голову детское шампанское шибануло, стал дичь писать. А так хорошо про птичек писал, как Николай Дроздов. Вот что детское шампанское с людьми делает, кружит им голову.
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
[IRanPast]
13:33
Шешонка покинул нас... Пусть земля тебе будет стекловатой...
Samsung Foundry может начать выпуск более старых 8-нм чипсетов для Intel
Snooper
13:30
"Литейный" мля... Может все же литографический, а?
Samsung Foundry может начать выпуск более старых 8-нм чипсетов для Intel
MATE___
13:26
Чумба, когда новый продукт твоей ТЕКСТильной промышленности? А то что то скучно, хоть поржать будет над чем...
Создаю и проверяю пакет обновлений для Chimbalix — CUP-2481
Parlous
13:20
Кроме пельменей, которые кстати выглядят не как пельмени. Из любимых продуктов россиян не представлено ничего. Да и пельмени ни кто не есть новый год. Это продукт на повседневку, за 5 минут сварил по-...
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
Snooper
13:20
Пепси в СССР был "из концентрата и по технологии компании Пепсико" (с). Кока кола даже когда только появилась на постсоветском пространстве была уныла по вкусу и в подметки Пепси не годилась. Сейчас и...
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
Andrey Kovalchuk
13:15
"вариация порогового напряжения (Vt) не превысила 0,1 эВ" - что такое "эВ"? "Вариация порогового напряжения — это изменение (разброс) значения порогового напряжения полупроводникового устройства (чаще...
Samsung представила технологию производства DRAM по техпроцессу ниже 10 нм
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter