Всего за 11 месяцев текущего года в стране произведено свыше 700 тысяч легковых авто.

Несмотря на непростое для российских автолюбителей экономическое положение, сложившееся с конца 2024 года и продолжающееся по сей день с запретительно высокими процентными ставками по автокредитованию на фоне высокой ключевой ставки ЦБ РФ, производство автомобилей в стране примерно остаётся на прошлогоднем уровне.

По крайней мере, это следует из статистики, опубликованной агентством «Автостат». Согласно имеющимся у агентства данным, за 11 полных месяцев текущего года на российских автозаводах было выпущено 707,4 тысячи легковых автомобилей, что всего на 2% ниже, чем за аналогичный период 2024 года. При этом почти 40% российского автопрома в сегменте легковых машин покрывает «АвтоВАЗ».

Как добавил руководитель «Автостата» Сергей Целиков, в вышеупомянутую статистику также включены производимые в Беларуси для российского рынка автомобили марки Belgee.

Непосредственно отечественные автобренды, включая новые, появившиеся после 2022 года, обеспечивают уже 60% внутреннего автомобильного производства. Остальные 40% — это, как нетрудно догадаться, локализованное производство автомобилей многочисленных китайских брендов, шустро занявших нишу, недальновидно оставленную ушедшими с российского рынка европейскими, американскими, корейскими и японскими производителями.