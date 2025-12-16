Речь идёт о налоговом вычете.

Тема низкой производительности труда в России остаётся одной из наиболее болезненных, и если государство желает состоять в когорте индустриально развитых не формально, а по делу, то производительность труда нужно ударными темпами увеличивать. Верный способ в современных условиях — это закупка и установка промышленных роботов.

Но чтобы что-то купить и установить, сначала это что-то нужно произвести и создать ему рынок сбыта. Вот подмосковные власти решили простимулировать зарегистрированные в Московской области компании повышать плотность роботизации. Так, по словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, компании, которые будут закупать роботов отечественного производства, могут рассчитывать на налоговый вычет. Данная мера поддержки промышленности региона, добавила Зиновьева, заработает со следующего года.

Глава ведомства добавила, что меры поддержки также направлены и непосредственно на производителей промышленных роботов. Так, компании, занимающиеся данным производством, могут получить из регионального подмосковного бюджета до 20% компенсации на строительство или до 50% компенсации аренды промышленных площадей в частных индустриальных парках.

Напомним, что к концу текущего года плотность роботизации промышленности в России достигнет значения в 40 роботов на 10 000 сотрудников. Среднемировая плотность роботизации же составляет порядка 150—180 роботов на 10 000 работников, и достичь этого значения российское политическое руководство рассчитывает к 2030 году. Для других индустриально развитых стран, впрочем, и такое значение ничтожное: там показатель приближается или даже превышает 1000 (тысячу) промышленных роботов на 10 000 работников.