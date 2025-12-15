Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В Твери изготовили четыре кузова для поезда на водородных топливных элементах
На Тверском вагоностроительном заводе (ТВЗ).

Поскольку в России, как и в остальном мире, активно идёт борьба за снижение вредных выбросов различным транспортом, то технология использования водорода в качестве топлива для локомотивов на до сих пор по тем или иным причинам не электрифицированных участках железных дорог звучит максимально привлекательно. И вот сегодня пресс-служба Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ) сообщила об изготовлении четырёх кузовов для поезда на водородных топливных элементах.

Как добавили в пресс-службе ТВЗ, два из четырёх изготовленных кузовов являются головными вагонами, и ещё два — адаптированными для пассажиров с ограниченными возможностями в передвижении.

Отмечено, что на ТВЗ происходит именно производство самих кузовов. Окончательная сборка вагонов в их финальном виде будет происходить уже на Демиховском машиностроительном заводе.

Главное преимущество поездов на водородных топливных элементах заключается в их независимости от контактной линии при полной экологической чистоте, чем традиционные дизель-электрические тепловозы, кадры с «коптящими» выхлопными системами которых видел каждый, похвастать, увы, не в состоянии.

#россия #техника #промышленность #наука #транспорт #поезда #железные дороги
Сейчас обсуждают

Crash_TesT
21:26
Не только звонки, уже и обычные сообщения без медиа контента не доходят. Делают всё чтобы на MAX переходили.
Активность россиян в WhatsApp упала при сохранении количества пользователей мессенджера в России
Parlous
20:38
Всё так. Просто видимо много не разобравшихся людей. Вин11 хорошая система.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Bernigan
20:32
Да там даже шаманить не нужно, поставил и работает, и все обновления грузятся, и всё отлично. Эти все вскукареки в основном от амудни которые знают что Интел на 11 работает лучше, и потому ненавидят э...
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
lion77815
20:28
т е., можно таки за битком на пятнадцать лет назад метнуться ...
Ученые из США впервые подтвердили возможность отражения электромагнитных волн во времени
TM1
19:44
для третьей версии требуется карта 18-24 ГБ видеопамяти. Тренировать дома на 8 ГБ можно вторую версию. Вживую третью версию попробовать можно тут: https://build.nvidia.com/nvidia/nemotron-3-nano-30b...
NVIDIA представила открытые языковые модели Nemotron 3 Nano, Super и Ultra
Женя Ярошенко
19:04
Угарну, если по итогу майки своми триллионами триллионов вытянут подразделение, которое они (судя по последним событиям) не особо ценят)
Будущее Steam и PlayStation под вопросом — впереди самый сложный период для игровой индустрии
KAA
18:58
А что это за платка с гнусной турбиной? Расширение для SSD? Я в жизни такой источник неприятного шума не поставлю в свой системник. За такие деньки делайте либо пассивное охлаждение, либо хотя бы с д...
MSI выпустила ограниченный тираж материнских плат MEG X870E GODLIKE X Edition для платформы AMD AM5
_KVV
18:54
Если это будут террористы и экстремисты, то да, можете брать. За обычных, мирных, честных людей ничего не дают....
США смягчают санкции против Белоруссии после освобождения заключённых
Parlous
18:50
По моему скромному мнению вин11 ругают не заслуженно, хорошая система. Если немного пошаманить, но это относится к любой OS.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
KAA
18:47
Может быть просто не надо называть все это число поделок играми, тогда и статистика по действительно играм получится совсем иная?
Половина из 19 000 выпущенных 2025 году в Steam игр оказались никому не нужными
