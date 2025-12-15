На Тверском вагоностроительном заводе (ТВЗ).

Поскольку в России, как и в остальном мире, активно идёт борьба за снижение вредных выбросов различным транспортом, то технология использования водорода в качестве топлива для локомотивов на до сих пор по тем или иным причинам не электрифицированных участках железных дорог звучит максимально привлекательно. И вот сегодня пресс-служба Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ) сообщила об изготовлении четырёх кузовов для поезда на водородных топливных элементах.

Как добавили в пресс-службе ТВЗ, два из четырёх изготовленных кузовов являются головными вагонами, и ещё два — адаптированными для пассажиров с ограниченными возможностями в передвижении.

Отмечено, что на ТВЗ происходит именно производство самих кузовов. Окончательная сборка вагонов в их финальном виде будет происходить уже на Демиховском машиностроительном заводе.

Главное преимущество поездов на водородных топливных элементах заключается в их независимости от контактной линии при полной экологической чистоте, чем традиционные дизель-электрические тепловозы, кадры с «коптящими» выхлопными системами которых видел каждый, похвастать, увы, не в состоянии.