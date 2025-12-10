Самолёты уже эксплуатируются по прямому назначению.

По причинам, которые не нуждаются в уточнениях, в 2022 году Россия столкнулась с угрозой потери требуемого внутреннему рынку количества гражданских самолётов. Главные надежды отечественной гражданской авиации в лице лайнеров МС-21 и SJ-100 пока проходят сертификационные испытания и готовятся к началу поставок в конце 2026 года, и до тех пор было необходимо поддерживать лётную годность имеющегося авиапарка.

С этой целью был проведён целый ряд мероприятий: от создания предприятий по выпуску запчастей и компонентов для обслуживания самолётов Boeing и Airbus до восстановления лётной годности ранее эксплуатировавшихся лайнеров российского производства. И вот сегодня госкорпорация «Ростех» отчиталась о восстановлении с 2022 года десяти гражданских лайнеров разных типов.

В их число входят Ту-204/214, Ан-148 и Ил-96-400Т, и все они сейчас работают в составе флотов различных авиаперевозчиков. Также «Ростех» напомнил о том что в Казани идёт работа по модернизации производства с целью наращивания выпуска самолётов Ту-214, которые будут работать вместе с новыми SJ-100, МС-21 и Ил-114-300.

Отметим, что ёмкость российского рынка составляет несколько сотен гражданских лайнеров разных типов, так что работы у авиастроительных заводов впереди на многие годы, если не десятилетия. И это мы ещё не упоминаем внешние рынки стран, уставших от безальтернативности дуополии Boeing и Airbus.