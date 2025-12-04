В качестве топлива может использоваться как бензин, так и метан.

Россия не стоит в стороне от общемировых трендов по повышению экологичности автомобильного транспорта, но осуществляет эту задачу более консервативным, в отличие от той же Европы, способом: продвижением идеи переоборудования автомобилей для работы на компримированном природном газе.

Так, например, тольяттинская компания «АТС-Авто» представила в Сочи двухтопливную (бензин и метан) версию седана Lada Aura, после чего машина отправилась испытываться в Национальную газомоторную ассоциацию в режиме реальной эксплуатации.

Отметим, что на текущем историческом этапе смысл в установке на автомобиль газобаллонного оборудования, тем более пока ещё редкого способного обеспечивать работу на метане, имеется только в случае коммерческой эксплуатации машины — с большими пробегами. В противном случае стоимость оборудования и работ сделает последующую экономию на топливе несущественной в сравнении с разовыми затратами на такую модификацию.

Кроме того, не стоит забывать о том, что пока что газомоторные технологии несовершенны, и «на холодную» двигатель всё равно продолжает запускаться и работать на бензине до тех пор, пока не прогреется до рабочей температуры, обеспечивающей должную скорость испарения сжатого холодного газа.