События в мире Михаил Андреев
В России стартовали испытания двухтопливной версии Lada Aura
В качестве топлива может использоваться как бензин, так и метан.

Россия не стоит в стороне от общемировых трендов по повышению экологичности автомобильного транспорта, но осуществляет эту задачу более консервативным, в отличие от той же Европы, способом: продвижением идеи переоборудования автомобилей для работы на компримированном природном газе.

Так, например, тольяттинская компания «АТС-Авто» представила в Сочи двухтопливную (бензин и метан) версию седана Lada Aura, после чего машина отправилась испытываться в Национальную газомоторную ассоциацию в режиме реальной эксплуатации.

Отметим, что на текущем историческом этапе смысл в установке на автомобиль газобаллонного оборудования, тем более пока ещё редкого способного обеспечивать работу на метане, имеется только в случае коммерческой эксплуатации машины — с большими пробегами. В противном случае стоимость оборудования и работ сделает последующую экономию на топливе несущественной в сравнении с разовыми затратами на такую модификацию.

Кроме того, не стоит забывать о том, что пока что газомоторные технологии несовершенны, и «на холодную» двигатель всё равно продолжает запускаться и работать на бензине до тех пор, пока не прогреется до рабочей температуры, обеспечивающей должную скорость испарения сжатого холодного газа.

#технологии #техника #автомобили #промышленность #наука #lada #lada aura
Сейчас обсуждают

Никита Абсалямов
23:16
Логично предположить, что тестирование проводилось не в одно время. А "будет стоять" это в перспективе... в отдалённом светлом будущем... когда руки дойдут.
Эпическая битва nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X против Intel Arc A750 8Gb GDDR6
Crash_TesT
23:11
Двум частям серии Batman вернули поддержку, а как же Batman: Arkham Asylum?
Nvidia возвращает поддержку PhysX 32 бит на видеокартах RTX 50 в Mafia II и ещё нескольких играх
Михаил Сидоров
22:58
за тем же зачем и мы вышли из африки, приплыли в америку, вышли в открытый космос, потом на луну, на марс, отправили зонд за пределы солнечной системы.
Popular Science: На межзвездной комете 3I/ATLAS астрономы заподозрили наличие ледяных вулканов
ark-bak
22:49
Если это корабль, то зачем ему лететь на Землю? Из-за людей и воды?
Popular Science: На межзвездной комете 3I/ATLAS астрономы заподозрили наличие ледяных вулканов
32Влад32
22:19
Все объясняется гораздо проще, если это инопланетный корабль.
Popular Science: На межзвездной комете 3I/ATLAS астрономы заподозрили наличие ледяных вулканов
Терминатор
22:08
Чем брать 9070ХТ проще купить RTX 5060ti 16gb включить лучи и генерацию 4Х и обоссать амуду.
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
Alexey B
22:07
За само сравнение двух карт - вопросов нет. Кому надо - тот почерпнёт отсюда нужную информацию. Респект! Что же до "воды" - читай текса не относящегося напрямую к "конкурсантам" - не всё так гладко:...
Эпическая битва nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X против Intel Arc A750 8Gb GDDR6
Терминатор
22:05
Камни лучше.
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
IvNorco
21:54
1. Если это ревю основывается на канал Hardware Unboxed, то там и i9-14900K есть. И DDR4-4000 не ограничивает ТОПовый проц в плане рендера >100 fps. А в 1440p упор будет быстрее в RTX 3/4 серии. 2. LG...
7 актуальных процессоров для экономных игровых сборок ПК с памятью DDR4 в конце 2025 года
Евгений Медем
21:28
Пора положить конец досужим помыслам по поводу межзвездной кометы 3i/atlas. Это несомненно небесное тело естественного природного происхождения. Доказательством служит наличие у него "хвостов". Никто,...
Новые данные подтвердили прибытие 3I/ATLAS в нашу Солнечную систему гораздо раньше июля 2025 года
