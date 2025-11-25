По плану, комплекс начнёт работать до конца текущего года. То есть, с недели на неделю.

Любая здоровая экономика должна быть диверсифицирована: иметь развитый сельскохозяйственный сектор, мощную промышленность и современную сферу услуг. Не все, впрочем, могут себе такую роскошь позволить, и Россия является редким примером государства, стремящегося к устранению перекосов в народном хозяйстве. Так, уже совсем скоро — до конца текущего года — в Воронежской области будет завершено строительство одного из самых крупных в России молочных комплексов.

За строительство и последующую эксплуатацию комплекса отвечает группа компаний «Агроэко», напомнившая о том, что после выхода на полную расчётную мощность на предприятии будут одновременно содержаться 3 600 фуражных коров, обеспечивающих производство около 40 тысяч тонн молока ежегодно.

«Агроэко» утверждает, что на предприятии реализована «умная» система управления поголовьем, которая позволяет эффективно и точно соблюдать весь производственный процесс.

Следует помнить, что молочное производство является одним из ключевых в пищевой промышленности, поскольку молоко служит в качестве первичного продукта для целого ряда других отраслей. В общем, если вы играли в экономические стратегии немецкой школы — с большим количеством производственных цепочек — то осознаёте важность «молочки» как «первичного ресурса».