Перспектива продаж вооружений может сорваться, поэтому такой расклад вполне логичен.

Последние несколько дней весь политический сегмент новостных изданий только и занят обсуждением выдвинутого администрацией президента США Дональда Трампа состоящего из 28 пунктов плана мирного урегулирования на Украине. Говорить о перспективах этого плана пока крайне преждевременно, поскольку значительная часть его пунктов не устраивают либо Россию, либо Украину с ЕС, и сближение позиций пока не просматривается.

Однако первые экономические последствия этих обсуждений уже наблюдаются. Так, за последние три дня с момента начала обсуждений мирного плана стоимость акций немецкого оборонного концерна Rheinmetall снизилась примерно на 12%, или с 1630 евро за штуку до 1443 евро за штуку по данным сервиса Yahoo Finance.

Напомним, что капитализация Rheinmetall начала стремительно расти в феврале—марте текущего года, когда руководство Европейского союза объявило о плане перевооружения Европы, который обеспечит западным военным корпорациям прибыль в 800 миллиардов евро.

Следует осознавать, что даже в случае успешного мирного урегулирования украинского кризиса этот план, скорее всего, останется в силе, поэтому не стоит спешить делать далеко идущие выводы из единовременного снижения стоимости акций отдельно взятых предприятий европейского ВПК.