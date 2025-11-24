Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Акции Rheinmetall подешевели на фоне обсуждений мирного плана по Украине
Перспектива продаж вооружений может сорваться, поэтому такой расклад вполне логичен.

Последние несколько дней весь политический сегмент новостных изданий только и занят обсуждением выдвинутого администрацией президента США Дональда Трампа состоящего из 28 пунктов плана мирного урегулирования на Украине. Говорить о перспективах этого плана пока крайне преждевременно, поскольку значительная часть его пунктов не устраивают либо Россию, либо Украину с ЕС, и сближение позиций пока не просматривается.

Однако первые экономические последствия этих обсуждений уже наблюдаются. Так, за последние три дня с момента начала обсуждений мирного плана стоимость акций немецкого оборонного концерна Rheinmetall снизилась примерно на 12%, или с 1630 евро за штуку до 1443 евро за штуку по данным сервиса Yahoo Finance.

Напомним, что капитализация Rheinmetall начала стремительно расти в феврале—марте текущего года, когда руководство Европейского союза объявило о плане перевооружения Европы, который обеспечит западным военным корпорациям прибыль в 800 миллиардов евро.

Следует осознавать, что даже в случае успешного мирного урегулирования украинского кризиса этот план, скорее всего, останется в силе, поэтому не стоит спешить делать далеко идущие выводы из единовременного снижения стоимости акций отдельно взятых предприятий европейского ВПК.

#политика #экономика #германия #евросоюз #rheinmetall
3
