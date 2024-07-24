Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В проект российского электромобиля «Атом» предсказуемо привлекли китайских инвесторов
Российские инвесторы, видимо, в это чудо техники не верят. Трудно ли их в этом винить?

Несмотря на то, что годы и десятилетия идут, российское политическое руководство всё также грезит идеями о том, что вот придут инвесторы и всё наладят. И если раньше надежда была на коллективно-западных инвесторов, то теперь — на китайских. За примерами далеко ходить не надо: проект российского электромобиля «Атом» отныне будет развиваться при содействии партнёров из Поднебесной.

реклама

Как сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), АО «Кама», занимающаяся реализацией проекта электромобиля «Атом», договорилась с китайской корпорацией XY Group о привлечении а данный проект китайских инвесторов вкупе с возможным началом производства данных электромобилей в самом Китае.

Договор подразумевает продвижение «Атома» на китайском рынке, хоть и не вполне понятно, зачем китайскому рынку нужен российский бренд при наличии десятков своих собственных.

Проблема заключается в том, что российских частных инвесторов в «Атом» привлечь, по всей видимости, не удаётся. Можно ли их в этом винить? Конечно же, нет: новейшая история России показывает, что за редчайшим исключением неплохие автомобильные идеи разбиваются о суровую реальность жесточайшей конкуренции, отсутствия возможности внятной локализации производства и, как следствие, неконкурентоспособности по причине схожих с импортным автопромом цен на автопром отечественный. Вероятно, инвестировать надо в собственное производство комплектующих, и лишь затем пытаться создавать какие бы то ни было бренды.

#россия #китай #экономика #автомобили #промышленность #импортозамещение #автомобилестроение #«атом»
+
Написать комментарий (0)
Расчёт ОТРК «Искандер-М» сорвал джекпот, уничтожив командный пункт ВСУ с 300 единицами FPV-дронов
В Ватикане сочли «план Зеленского» недостаточным для урегулирования украинского кризиса
Курганмашзавод передал МЧС России первую партию гусеничных вездеходов ТМ-140
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Краткий обзор игры "Crime Boss: Rockay City"
+
Разбираемся, как собрать сбалансированный игровой компьютер летом 2024 года всего за 54000 рублей
30
GSMArena: Samsung Galaxy Z Fold 6 оставляет смешанные впечатления
4
Два случая, когда советская и российская мультипликация превзошла американский киберпанк
10
Почему флагманы Intel лучше обходить стороной, уделяя больше внимания видеокарте, чем процессору
58
Российский "гиперзвук" у берегов Аляски - чем Москва ответит на американское оружие в Европе
9
Ученые нашли недостающие "запчасти" Вселенной — Пропажу объяснили "утечкой" галактического газа
+
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 2
27
«Мирный план Трампа» и «план Путина» не понравились Зеленскому
10
NVIDIA может выпустить серию GeForce RTX 50 в начале 2025г – почему это выгодно рядовым геймерам
22

Сейчас обсуждают

Joker!
17:19
лубой улучшатель(постобработка) фото который активеничает в 99% смартов множит идею на ноль
Инструменты астрономических исследований теперь помогают отличить дипфейки от реальных фотографий
FelsheR-BANz
17:19
Срочно в номер: "Леста после очередных обновлений, превратила ангар в танчиках в берлогу шимбала!" Общественность негодуэ! Продажи падаюд!
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 2
lelik1974
17:19
У этого судна хитровысношенные хозяева, но, как прижали, так "фрегат из РФ"
Власти Франции отказали фрегату РФ в заходе в порт, из-за чего у экипажа судна начался дефицит воды
Aleksei Didenko
17:11
Ты потекла от гигатранзакций?
JEDEC раскрывает подробности о LPDDR6 CAMM памяти: скорость до 14,4 ГТ/с и выше, расширение шины
Бот_Пригожина_03081
17:10
Дай-то Бог! Россия вперёд!
В России началось строительство нового металлургического завода
Вячеслав Крицков
17:08
Ну если вы прям вообще хотите минималку ,должен быть проц с ревизией pci express 4,0,или подобный из Интел ,на более менее одэкватный похож райзен 5 3600 это недорого (бу) , далее нужна материнская пл...
Какие комплектующие стоит купить в игровой ПК (а какие нет) в 2024 году, спасая деньги от инфляции
Вячеслав Крицков
17:08
Ну если вы прям вообще хотите минималку ,должен быть проц с ревизией pci express 4,0,или подобный из Интел ,на более менее одэкватный похож райзен 5 3600 это недорого (бу) , далее нужна материнская пл...
Какие комплектующие стоит купить в игровой ПК (а какие нет) в 2024 году, спасая деньги от инфляции
Obscury
17:02
Закрывать глаза на факты так по детски или по кремлеботски. В ноябре только не сливайся.
Time: Весь 2025 год будет довольно трудным для Украины в случае переизбрания Трампа
Gamandril
16:55
Читал и даже пытался достучаться до него, но пока не выходит. Он весьма увлечен, но тема явно его коробит потому что у него не получается, потому что тут нужен другой подход и вот его то я и пытался д...
Разбираемся, как собрать сбалансированный игровой компьютер летом 2024 года всего за 54000 рублей
swr5
16:55
"В 2К различия перестают быть заметными, тогда как в 4К процессоры и вовсе показывают аналогичные результаты." Отличный результат, т.е. можно брать 9900X вместо 7800X3D, а по цене думаю они будут прим...
12-ядерный Ryzen 7 9700X выглядит разочаровывающе, уступая в играх 8-ядерному Ryzen 7 7800X3D
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем