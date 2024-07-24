Данное решение было предсказуемым.

Несмотря на то, что годы и десятилетия идут, российское политическое руководство всё также грезит идеями о том, что вот придут инвесторы и всё наладят. И если раньше надежда была на коллективно-западных инвесторов, то теперь — на китайских. За примерами далеко ходить не надо: проект российского электромобиля «Атом» отныне будет развиваться при содействии партнёров из Поднебесной.

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Как сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), АО «Кама», занимающаяся реализацией проекта электромобиля «Атом», договорилась с китайской корпорацией XY Group о привлечении в данный проект китайских инвесторов вкупе с возможным началом производства данных электромобилей в самом Китае для их последующего продвижения на китайском рынке.

Договор подразумевает продвижение «Атома» на китайском рынке, хоть и не вполне понятно, зачем китайскому рынку нужен российский бренд при наличии десятков своих собственных.

Проблема заключается в том, что российских частных инвесторов в «Атом» привлечь, по всей видимости, не удаётся. Можно ли их в этом винить? Конечно же, нет: новейшая история России показывает, что за редчайшим исключением неплохие автомобильные идеи разбиваются о суровую реальность жесточайшей конкуренции, отсутствия возможности внятной локализации производства и, как следствие, неконкурентоспособности по причине схожих с импортным автопромом цен на автопром отечественный. Вероятно, инвестировать надо в собственное производство комплектующих, и лишь затем пытаться создавать какие бы то ни было бренды.