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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Беларусь и РФ проведут совместную внезапную проверку носителей ядерного оружия
Остужать пыл тех, кто потеряли связь с реальностью, можно только таким способом. К великому сожалению.

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Нынешняя неделя уже отличилась целым рядом очень жёстких, мы бы даже сказали, ультимативных заявлений со стороны российского политического руководства относительно тех, кто продолжают оказывать поддержку Украине и не соглашаются на пока ещё возможное дипломатическое урегулирование этого кризиса с сохранением в первую и в последнюю очередь их собственных лиц. Так, вчера РФ объявила о том, что в ближайшее время проведёт учения с проверкой нестратегического ядерного оружия, что будет воспринимать переданные ВСУ истребители F-16 как носителей ядерного оружия, и что в случае, если Киев посмеет применить британское вооружение против России, Москва оставляет за собой право на нанесение ударов по британским военным объектам как на Украине, так и за её пределами. Проще говоря, в любой точке мира.

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И вот, сегодня к этой программе присоединилась Беларусь. Как прокомментировал сегодня Совбез республики, Минск совместно с Москвой проведёт «синхронизированную внезапную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия».

Напомним, что с прошлого года российское тактическое оружие размещено на территории Беларуси. По всей видимости, речь идёт о внезапной проверке именно данного компонента стратегических сил ядерного сдерживания.

Необходимо понимать, что мы подходим к тому Рубикону, когда может случиться непоправимое. Страны коллективного Запада сейчас пребывают в состоянии нескрываемой паники и истерики относительно положения дел в зоне украинского кризиса. А паника и истерика, как вы прекрасно понимаете, плохие советчики: полагаясь на них, а к трезвому мышлению на Западе сейчас, судя по всему, неспособны, можно натворить очень много глупостей. А та лёгкость, с которой западные функционеры готовы молоть языком что попало, уже стала причиной, по которой зампред Совбеза России Дмитрий Медведев дал вчера этим функционерам ёмкую и единственно верную характеристику.

#россия #политика #беларусь #ядерное оружие #белоруссия
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