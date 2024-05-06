Мы бы, конечно, выразились мягче, но в целом — в яблочко.

Безрассудные заявления западных функционеров (политиками их называть уже язык не поворачивается, потому что политики так себя не ведут) о необходимости эскалации и без того запредельно эскалированного украинского кризиса уже привели к тому, что приказом президента России ВС РФ начали подготовку к учениям с применением тактического ядерного оружия. Позволит ли это остудить пыл окончательно впавших в свой информационный «пузырь» и потерявших соединение с реальностью и внешним миром западных функционеров, неизвестно, и вот, на тот случай, если учений как таковых будет недостаточно, с предупреждением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

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По словам Медведева, количество безответственных представителей западной политической элиты увеличивается: к отправке войск на Украину с целью спасения ситуации призывает не только президент Франции, но и отдельные члены Конгресса США и парламентов Польши и неразлучное трио прибалтийских государств.

Медведев отметил, что если Запад не в состоянии связывать события в элементарную логическую цепочку, то это сделает Россия: отправка западных войск на территорию Украины станет прямым вступлением соответствующих государств в конфликт, и РФ придётся отвечать на этот акт агрессии. При этом зампред Совбеза отдельно подчеркнул, что отвечать Россия будет не по Украине, а по территориям государств, отправивших свои контингенты на помощь Киеву. И в этом случае, продолжил Медведев, никому не скрыться нигде, поскольку случится глобальная катастрофа.

«Это, кстати, смогли понять Кеннеди и Хрущёв больше 60 лет назад. Но никак не хотят осознать нынешние дорвавшиеся до власти на Западе инфантильные дебилы», — заявил Медведев, дав предельно точную и ёмкую характеристику действующим западным политикам, которые в панике уже совершенно не понимают, с каким огнём играют.