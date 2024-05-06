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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ начали подготовку к ядерным учениям в ответ на необдуманные заявления западных политиков
Потому что всегда надо думать, о чём языком мелешь. И не тешить себя иллюзиями, что никто не рискнёт применить последний аргумент.

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Вырождение западного политического класса прекрасно видно по всем заявлениям и действиям, которые сопровождают российскую специальную военную операцию на Украине. На Западе в упор не хотят признавать, что РФ действует законно и в рамках международного права, и что речь идёт о вопросе безопасности всего государства, ради мирного решения которого Москва разве что в лепёшку не разбилась. Вместо этого в заявлениях западных функционеров применяются бесконечные штампы и политические клише, осуществляются беспрецедентные по своим объёмам поставки вооружений на Украину, а против РФ ведётся экономическая агрессия с незаконными односторонними рестрикциями («санкциями»).

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Особо сильно утратившие соединение с объективной реальностью политики даже имеют наглость говорить об отправке собственных армий на помощь Украине с целью спасения критической возникшей на линии боевого соприкосновения для Киева ситуации. В общем, терпение у российского политического руководства наконец-то закончилось, и сегодня Минобороны России заявило о начале подготовки к проведению «в ближайшее время» учения с ракетными соединениями Южного военного округа с применением авиации и Военно-Морского флота.

В рамках этих учений будет реализована практическая отработка «вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия». При этом Минобороны прямым текстом пишет, что учение проводится по приказу Верховного Главнокомандующего ВС РФ (президента), и осуществляется в ответ на «провокационные заявления и угрозы» должностных лиц отдельных стран коллективного Запада.

#россия #политика #боевые действия #ядерное оружие
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