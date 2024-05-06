В случае если Украина применит британское оружие против России. Видимо, применения ракет Storm Shadow по Крыму для МИДа недостаточно.

Отношения между Россией и коллективным Западом исключительно по вине последнего находятся в самой низкой точке за последние, возможно, даже сто лет. По крайней мере, даже в период пика Холодной войны на Западе политикам хватало ума отмерять свои заявления и не рисковать своими собственными государствами. Сейчас же полностью утратившие связь с реальностью западные функционеры (политиками их называть слишком громко) позволяют себе не только поставлять вооружения Украине — противнику России в текущем конфликте — тем самым затягивая кризис, до которого Западу не должно быть никакого дела, но и смеют делать вопиющие заявления о «праве» Киева на нанесение ударов по России с помощью этого оружия.

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Мы много раз говорили, что в большинстве западных стран у руля стоят люди без юридического и без какого бы то ни было другого реального образования, поэтому они и позволяют себе заявления, прямо противоречащие международному праву. Так уж вышло, что учить Запад международному праву приходится Москве. По этой причине сегодня в МИД России были вызваны послы Великобритании и Франции. Относительно первого МИД РФ уже опубликовал соответствующее заявление для прессы.

Как следует из этого заявления, британский посол Найджел Кейси был уведомлен о том, что Москва воспринимает недавнее заявление главы британского внешнеполитического ведомства Дэвида Кэмерона о праве Украины на использование британского оружия для нанесение ударов по России как противоречие ранее озвучивавшимся Лондоном комментариям о недопустимости подобных действий Киева.

До посла было доведено, что в случае, если Украина применит британское оружие для ударов по территории России, Москва оставляет за собой право на нанесение ударов по «любым» военным объектам и технике Великобритании как на территории Украины, так и за её пределами. МИД России призвал Лондон в целом и посла Кейси в частности задуматься о том, к каким последствиям могут привести необдуманные заявления британского политического руководства, и потребовал «решительным и недвусмысленным образом» опровергнуть комментарий Кэмерона.

Считает ли МИД РФ уже неоднократное применение Украиной британских ракет Storm Shadow для ударов по объектам в Крыму всем тем, что было указано выше, вопрос, что называется, со звёздочкой. Собственно, именно данное обстоятельство вызывает огромное количество вопросов в обществе.