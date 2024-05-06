Вне зависимости от того, в какой модификации их поставят на самом деле.

Новая неделя началась с целой череды жёстких заявлений и действий со стороны России. Сначала Путин поручил Минобороны провести ядерные учения с подготовкой и применением нестратегического (стало быть, тактического и оперативно-тактического) ядерного оружия, затем в МИД России были вызваны послы Франции и Британии, политические руководители которых посмели заявить много лишнего в отношении РФ и Украины.

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Затем от МИД РФ последовало предупреждение, что применение британского оружия Украиной против российской территории может привести к нанесению Россией ударов по британским военным объектам как на Украине, так и за её пределами. И вот, вдогонку сегодня российское внешнеполитическое ведомство заявило, что готовящиеся к скорой доставке на Украину истребители F-16 будут восприниматься Москвой как носители ядерного оружия.

«Как неоднократно указывалось с российской стороны, мы не можем игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения – неядерного и ядерного. Самолёты именно этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых «совместных ядерных миссиях» НАТО. Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолёты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию», — гласит заявление МИД РФ для прессы

Следует понимать, что мы находимся в периоде, когда исход украинского кризиса не просто предрешён, но и предельно понятен всем вовлечённым в него акторам. В этой связи коллективный Запад, который пошёл ва-банк и допустил тем самым большую ошибку, находится в стратегической дилемме: продолжать эскалацию или же признать, что мир больше никогда не будет прежним, а период западного владычества в мире окончен. Как вы понимаете, просто так оставлять свою позицию там никто не станет, поэтому мы входим в очень опасный момент истории, и только максимальная жёсткость в заявлениях с демонстрацией решительности и готовности к действию может предотвратить большую катастрофу. К сожалению, по-другому на Западе понимать давно уже разучились.