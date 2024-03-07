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Редакция
События в мире Михаил Андреев
FP: Страны НАТО не будут обязаны защищать Украину даже в случае её приёма в альянс
Автор статьи решил напомнить людям, что означает извечно неправильно трактуемая 5 статья Устава НАТО.

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Несмотря на то, что вектор движения конфликта на Украине всем уже должен быть предельно понятен, равно как и то, что не существует сил, которые способны этот вектор изменить, представители западного политического руководства пребывают в состоянии ловушки пропаганды, и лишь спустя много лет там найдутся политические силы, которые найдут в себе силы моральные признать, что были не правы, не рассчитали, не продумали. Данная ловушка пропаганды, в частности, вынуждает руководства западных стран как мантру повторять сказки про «будущее Украины — в ЕС» и «будущее Украины — в НАТО».

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Понятно, что посреди боевых действий никто Украину в НАТО не примет, потому что это будет означать запредельное повышение ставок, итогом которых может стать окончание существования человечества в том виде, к которому мы привыкли. Тем не менее, существуют и те, кто выступают против вышеуказанной риторики, при этом идя от обратного: дело не в том, что НАТО не должно расширяться на Украину, а в том, что даже если это произойдёт, никто в Альянсе защищать эту страну военными средствами не обязан.

Здесь в дело вступает та самая пятая статья Устава Североатлантического Альянса, которую большинство неправильно трактуют как безусловную обязанность всем вставать под ружьё и идти всем альянсом вызволять члена, против которого совершена агрессия, из беды. В реальности же пятая статья Устава этого вовсе не подразумевает. Как справедливо отметил автор статьи в издании Foreign Policy профессор Гарвардского университета Стивен Уолт, Устав НАТО обязывает стран-членов собраться на обсуждение факта агрессии и решать, кто каким образом и в каких масштабах будет готов оказывать поддержку попавшему в беду союзнику. Как нетрудно заметить, из реальной формулировки пятой статьи вовсе не следует, что за условную Украину будут обязательно впрягаться Германия, Франция, Испания, Италия и другие страны, которым это всё, как бы это помягче выразиться, даром не надо.

По словам Уолта, не стоит воспринимать Североатлантический альянс как некий магический щит. Во-первых, это не так, а во-вторых, без Соединённых Штатов НАТО как военный блок очень мало что значит. Не забываем о том, что европейские союзники по НАТО очень сильно демилитаризовались о российскую армию в ходе беспрецедентных поставок вооружений на Украину, и речь сейчас должна идти о восстановлении военного потенциала европейских стран, а не о дальнейшем их вовлечении в украинский кризис.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато
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